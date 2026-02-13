Anesa Agović Đozo, analitičarka Globalne inicijative protiv organiziranog kriminala: Podstakla bih ljude da više cijene ono što imaju

Ime i prezime: Anesa Agović Đozo.
Datum i mjesto rođenja: 11. juli 1989.
Šta prvo uradite kad se probudite: Ako je dan za trčanje, onda idem trčati, a ako je radni dan, prva stvar je doručak.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih u službi policije ili zrakoplovstva.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: U firmi za briefing medija, unos i obrada podataka.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvu, šta bi to bilo: Jako udobne patike.
Najdraža pjesma: „Disfruto“, Karla Morison (Carla Morisson).
Šta gledate na televiziji: Najčešće Netflix ili zabavne kanale.
Šta Vas nervira: Bezobrazluk, nezahvalnost i bahatost.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Život mi je podario najljepši mogući poklon, sina.
Čega se plašite: Da neke stvari uzmem zdravo za gotovo.
S kim najradije pijete kafu: S osobama koje volim.
Omiljena društvena mreža: Biram Instagram kao više privatnu platformu, te tu mogu i podijeliti stvari iz privatnog života.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Roditelji, ali sjajne osobe koje sam upoznala kroz život, posebno žene.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Podstakla ljude da više cijene i dijele ono što imaju.
Najdraži pisac: Haled Hoseini (Khaled Hosseini), iako je J. K. Rowling pisac mog djetinjstva.
Omiljeni muzičar ili bend: Adele, Amira Medunjanin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Lovac na zmajeve“, Haled Hoseini.
Tim za koji navijate: KK BOSNA! Bit će Bosna opet šampion!
Omiljena narodna izreka: „Prevari me jednom, tvoja sramota. prevari me dvaput, moja sramota“.
Koje pitanje najviše mrzite: Ne volim privatna pitanja.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hilari Svank (Hillary Swank) u „P.S. I love you“ i „Million dollar baby“.
Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Južnoafričku Republiku, ponovo.