Sastanak u Washingtonu: Landau poručio da Dodik nema podršku u narušavanju stabilnosti, Komšić osudio islamofobiju

Komšić i Landau. Ustupljena fotografija

Al. B.

13.2.2026

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić sastao se sa zamjenikom državnog sekretara SAD Christopherom Landauom u State Departmentu (Washington DC) koji je na početku susreta uputio izraze saučešća povodom tragične nesreće koja se dogodila u Sarajevu.

Ključne teme razgovora bile su aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, jačanje ekonomske saradnje i energetska sigurnost. Tokom sastanka Landau je jasno istakao da su jako nezadovoljni onim što Milorad Dodik radi, te naglasio da on sigurno nema podršku nikoga iz američke administracije u tome. Njegovo djelovanje narušava političku stabilnost i buduće planove, kao i ekonomske projekte za koje je američka strana pokazala snažan interes i spremnost za saradnju.

Govoreći o ugovoru RS-a sa kanadskom lobističkom kućom i o tački iz tog ugovora, kojom se traži da oni zagovaraju i potpomažu lobiranje za nezavisnost RS-a, istaknuto je da to direktno potkopava Dejtonski sporazum, mir i stabilnost Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Komšić informisao je zamjenika državnog sekretara da je ministar vanjskih poslova naše zemlje uputio pismo državnom sekretaru Marku Rubiju, kao i svim članicama Vijeća sigurnosti UN-a, upozoravajući na posljedice odredbe ugovora o lobiranju koje se tiču ultimativnog krajnjeg cilja – nezavisnosti RS-a od BiH.

Predsjedavajući Komšić je spomenuo i nedavne izjave Milorada Dodika, koje je okarakterisao kao šovinističke i islamofobične.

Sagovornici su naglasili da stabilnost, ekonomski razvoj i realizacija infrastrukturnih projekata predstavljaju ključ dugoročnog napretka Bosne i Hercegovine, te da upravo ekonomija i progres stvaraju pozitivno političko i društveno okruženje. U tom kontekstu, potvrđena je jasna poruka o nastavku snažnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajući Komšić izrazio je snažnu podršku projektu Južne interkonekcije, naglašavajući značaj sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i potrebu da se što prije krene u njegovu realizaciju u interesu energetske sigurnosti i ekonomskog razvoja zemlje.

Na kraju, zaključeno je da nastavak saradnje na projektima koji doprinose ekonomskom napretku predstavlja važan temelj stabilnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine.

