Mnogi se opraštaju od Erdoana: Pred njim bila blistava umjetnička karijera

Erdoan Morankić, mladi umjetnik iz Brčkog, koji je tragično preminuo u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, ostavio je dubok trag u umjetničkoj zajednici i šire. Bio je na početku briljantne karijere, a njegovi radovi su izazvali pažnju i divljenje na brojnim izložbama.
Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je izlagao svoje radove, istražujući tematske dubine vizualizacije tajne kao ključnog elementa umjetničkog izraza.
Njegova prva samostalna izložba, pod nazivom "Da l' je laž i' je tajna laž?", otvorena je u martu 2025. godine u Centru kulture i mladih Općine Centar Sarajevo. Na izložbi je postavio pitanje o prirodi laži, tajne i istine, promišljajući o tome kako se te kategorije međusobno prepliću i oblikuju u njegovim radovima.
- Jedna od najvećih poenti slikarstva je postavljati pitanja, ali ne nužno očekivati odgovore. Ta neizvjesnost, tajna, daje umjetnosti snagu - pisao je Erdoan u uvodu svoje izložbe. Njegovo djelo bavilo se potragom za odgovorima, ali, možda još važnije, samo postavljanjem pitanja o tome što zapravo znači istina i laž u umjetnosti.
Erdoan je krajem 2025. godine sudjelovao u zajedničkoj izložbi "Ples noći" u galeriji Mak u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, gdje je njegova umjetnost bila u sinergiji s performansima kolega s Akademije likovnih umjetnosti.
Potekao iz umjetničke porodice, Erdoanov otac Arman Morankić, poznati muzičar, uvijek je s ponosom govorio o svom sinu.
Dino Džihić, bh. muzičar koji je surađivao s Armanom, putem društvenih mreža odavao je počast Erdoanu, sjećajući se njegovog otca koji je uvijek bio ponosan na njega i njegovu umjetnost.
Erdoan je također bio poznat po svom angažmanu u zajednici, a posebno se isticao kao voditelj radionica za djecu.
U Memorijalnom centru Srebrenica, gdje je vodio radionicu pod nazivom "Crtamo srcem - od Sarajeva do Srebrenice", svojim prisustvom i ljubaznošću pomogao je djeci da izraze svoja osjećanja kroz crtež.
Radovi nastali na toj radionici, koji će sada biti izloženi, svjedoče o Erdoanovoj sposobnosti da stvori prostor za dijalog i emotivno povezivanje kroz umjetnost.
Tragedija koja je zadesila Erdoana dogodila se kada je tramvaj izletio iz šina i srušio se na tramvajskoj stanici na kojoj je bio. Erdoan je poginuo na licu mjesta, dok je nekoliko drugih osoba, uključujući 17-godišnju djevojku Elu Jovanović, povrijeđeno.
Njegovi prijatelji, profesori i kolege opraštaju se od njega, ističući njegov talent, pozitivnost i predanost umjetnosti. Iako je njegov život prekinut prerano, Erdoanov rad i posvećenost živjet će dalje, kroz njegove slike, djela i utjecaj na zajednicu.