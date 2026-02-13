Mnogi se opraštaju od Erdoana: Pred njim bila blistava umjetnička karijera

Erdoan Morankić, mladi umjetnik iz Brčkog, koji je tragično preminuo u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, ostavio je dubok trag u umjetničkoj zajednici i šire. Bio je na početku briljantne karijere, a njegovi radovi su izazvali pažnju i divljenje na brojnim izložbama.

Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je izlagao svoje radove, istražujući tematske dubine vizualizacije tajne kao ključnog elementa umjetničkog izraza.

Njegova prva samostalna izložba, pod nazivom "Da l' je laž i' je tajna laž?", otvorena je u martu 2025. godine u Centru kulture i mladih Općine Centar Sarajevo. Na izložbi je postavio pitanje o prirodi laži, tajne i istine, promišljajući o tome kako se te kategorije međusobno prepliću i oblikuju u njegovim radovima.

- Jedna od najvećih poenti slikarstva je postavljati pitanja, ali ne nužno očekivati odgovore. Ta neizvjesnost, tajna, daje umjetnosti snagu - pisao je Erdoan u uvodu svoje izložbe. Njegovo djelo bavilo se potragom za odgovorima, ali, možda još važnije, samo postavljanjem pitanja o tome što zapravo znači istina i laž u umjetnosti.