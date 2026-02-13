Video / Dr. Vidović o maloljetnici kojoj je amputirana noga: Stanje je i dalje vrlo teško

Maloljetna djevojka koja je jučer povrijeđena kada je tramvaj iskočio iz šina kod Mašinske škole još uvijek je u teškom stanju, potvrdila je dr. Lejla Vidović za "Avaz".

Podsjećamo, njoj je amputirana noga i doktori se bore za njen život.

- Pacijentica je dovezena jučer u Urgentni centar Opće bolnice sanitetskim vozilom, vitalno ugrožena. Odmah se započelo sa reanimacijom, pristupilo se hitnim operativnim zahtjevima. Liječenje je nastavljeno na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju gdje multidisciplinarni tim naših doktora učestvuje u njenom liječenju. Stanje je i dalje zaista vrlo teško kazala je dr. Lejla Vidović za "Avaz".