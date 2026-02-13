"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Pogledajte kako izgleda tramvaj smrti, nalazi se u depou GRAS-a na Otoci

Uz pomoć teških mašina, tramvaj je odvezen na Remizu gdje će se nastaviti uviđaj

Tramvaj smrti - Avaz
E. T.

13.2.2026

Teška saobraćajna nesreća desila se jučer kada je tramvaj koji se kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole iskočio iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

U nesreći je smrtno stradao 23-godišnji mladić iz Brčkog koji je na stanici čekao prijevoz.

Također, maloljetna djevojka teško je povrijeđena te su joj ljekari amputirali nogu. Borba za njen život traje i dalje.

Na KCUS-u su zbrinute tri osobe povrijeđene u ovoj nesreći, a kasnije su otpušteni na kućno liječenje.

Uz pomoć teških mašina, tramvaj je odvezen na Remizu gdje će se nastaviti uviđaj.

