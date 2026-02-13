Umjesto konferencije, Vlada KS objavila samo saopćenje: "Apel javnosti da ne nagađa o uzrocima tramvajske nesreće"

Vlada Kantona Sarajevo objavila je saopćenje povodom stravične tramvajske nesreće koja se jučer dogodila u Sarajevu, navodeći da je u stalnom zasjedanju. U saopćenju nisu iznijeli dodatne informacije o okolnostima nesreće, niti je razmatrano proglašenje dana žalosti.

- Prioritet je podrška porodicama i efikasna istraga, insistirat će se na punoj odgovornosti odgovornih i sankcijama - navedeno je na početku.

Kako navode, na jutrošnjem sastanku su prezentirane informacije o poduzetim mjerama te o aktivnostima koje nadležne institucije trenutno provode.

- U ovim teškim momentima članovi Vlade KS još jednom iskazuju duboko saučešće porodici i prijateljima tragično preminulog mladića. Ova nesreća nas je sve duboko potresla, cijelu zajednicu, a naše misli i iskreno saosjećanje su uz one koji prolaze kroz nenadoknadiv gubitak - rekli su.

Dalje navode da Vlada KS kontinuirano prati informacije o zdravstvenom stanju povrijeđenih u ovoj nesreći. Žele brz i uspješan oporavak povrijeđenima, uz poruku da su "sve institucije Kantona Sarajevo na raspolaganju za pružanje neophodne podrške kako bi se ublažile izuzetno teške posljedice ovog tragičnog događaja".

Iz Vlade KS kažu i da se premijer i ministri kontinuirano informišu vezano za nesreću i povrijeđene te da su u stalnom kontaktu s nadležnim organima i zdravstvenim ustanovama. Međutim, javnost od nadležnih i dalje ne dobija nikakve informacije o okolnostima nesreće.

- Upućujemo apel javnosti i medijima da se, iz poštovanja prema preminulom i povrijeđenima kao i njihovim porodicama, suzdrže od nagađanja o uzrocima nesreće dok nadležni organi i stručna tijela ne završe istragu i vještačenja. Posebno molimo za obzirnost prilikom izvještavanja o zdravstvenom stanju povrijeđenih, imajući u vidu da je među njima i maloljetna osoba - naveli su iz Vlade KS, koja svojom upornom šutnjom ujedno potiče špekulacije građana u javnosti.

Iz Vlade KS kažu da će, po završetku istrage i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, insistirati na punoj odgovornosti.

Međutim, do sada je uhapšen samo vozač tramvaja, što je uobičajena procedura kod saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, dok u isto vrijeme nema nikakvih informacija o ispitivanju odgovornosti nadležnih u KJKP Gras i resornom ministarstvu.

KJKP Gras se još uvijek nije oglasio o sigurnosti starih tramvaja, koji su i jutros pušteni u javni saobraćaj. Oglašavanje po tom pitanju je od posebnog interesa za javnost s obzirom na to da su se jučer u skoro isto vrijeme dogodile dvije tramvajske nesreće u kojoj su učestvovali stari tramvaji, od čega je jedna od te dvije prošla fatalno, uz gubitak mladog života.