Građanka Sarajeva: Dokle će nas više ubijati sistem, sramota je da se niko od vlasti nije ni oglasio

Nakon tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić, a još četiri osobe povrijeđene grupa nezadovoljnih građana okupila se ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Traže odgovornost vlasti i ostavke odgovornih.

- Ovdje sam zato što je naša građanska i moralna dužnost da izađemo i da zahtjevamo odgovornost za ovo što se desilo. Stvarno je presedan da 24 sata vlaste nisu našle shodno da obavijeste javnost, nikakvim saopštenjem u vezi sa nesrećom. Može biti ugrožen svako - znači na tramvajskoj stanici na ulici, grozno šta nam rade. Drveća padaju po ljudima, tramvaji nas udaraju, automobilima nas ubijaju. Generalno sistemsko je nasilje nad nama, a niko nas ne štiti - kazala je ogorčena građanka Sarajeva.