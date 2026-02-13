OGORČENA

Građanka Sarajeva: Dokle će nas više ubijati sistem, sramota je da se niko od vlasti nije ni oglasio

Drveća padaju po ljudima, tramvaji nas udaraju, automobilima nas ubijaju, kazala je

Građanka Sarajeva. Avaz

Piše: Evelin Trako

13.2.2026

Nakon tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić, a još četiri osobe povrijeđene grupa nezadovoljnih građana okupila se ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Traže odgovornost vlasti i ostavke odgovornih.

- Ovdje sam zato što je naša građanska i moralna dužnost da izađemo i da zahtjevamo odgovornost za ovo što se desilo. Stvarno je presedan da 24 sata vlaste nisu našle shodno da obavijeste javnost, nikakvim saopštenjem u vezi sa nesrećom. Može biti ugrožen svako - znači na tramvajskoj stanici na ulici, grozno šta nam rade. Drveća padaju po ljudima, tramvaji nas udaraju, automobilima nas ubijaju. Generalno sistemsko je nasilje nad nama, a niko nas ne štiti - kazala je ogorčena građanka Sarajeva.

Ona je kazala da mi kao građani moramo zahtjevati odgovornost od političara, moramo zahtjevati ostavke i bolji i dostojanstveniji život u ovom gradu i državi.

# NESREĆA
# PROTEST GRAĐANA
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.