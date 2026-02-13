Reditelj Zulfikar Filandra: Pozivam na ozbiljan odnos prema gubitku mladog života

- Ja sam lično bio tu jučer pola sata nakon tragedije . Erdoana sam lično poznavao i vodim organizaciju koja u zadnje vrijeme isključivo radi s ljudima koje su 2003. godište, tako da osjećam potrebu da pozovem vlast i naš grad na jedan maksimalno ozbiljan odnos o nečemu što je svetinja a to je gubitak mladog života. I maksimalnu krivičnu odgovornost očekujem od ove vlasti. Nažalost to je isti mjesec u kojem je u februaru poginuo i Denis Mrnjavac, tragično je da u ovoj zemlji markeri vremena su smrti mladih ljudi i to se sve uglavnom dešava ovdje u ovoj ulici na ovom prolazu su dvije mlade doktorice izgubile život. Sve što je ova vlast uradila su ti novi tramvaji pa na kraju dođu stari tramvaji ne znam šta to znači, nešto znači i čudno je i neozbiljno da nema dana žalosti da nema pres konferencije za koga god - premijera, ministra, načelnika. Očigledno je da se ljudima skuplja nešto i da ljudi osjećaju potrebu da se proglasi Dan žalosti i ja mislim da to treba uraditi - kazao je reditelj za “Avaz”.