Psihološka podrška na raspolaganju povrijeđenima, porodicama i spasiocima nakon nesreće u Sarajevu

Društvo psihologa Federacije BiH izrazilo je duboko saučešće porodici stradale osobe te suosjećanje sa svim povrijeđenim u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina, a članovi i članice Tima za krizne intervencije Društva stavili su svoje resurse na raspolaganje institucijama i građanima pogođenim ovom tragedijom.

Navode da je u ovom trenutku njihov fokus pružanje psihološke podrške osobama koje su direktno pogođene događajem - povrijeđenima, članovima njihovih porodica, svjedocima nesreće, kao i pripadnicima službi spašavanja i medicinskim timovima koji učestvuju u zbrinjavanju unesrećenih, uključujući vatrogasce, policiju, hitnu pomoć, ljekare i medicinsko osoblje.

Ukoliko je nekome od direktno pogođenih osoba potrebna psihološka podrška, mole da ih kontaktiraju na broj telefona +387 60 32 53 077.

- U ime cijele profesionalne zajednice, izražavamo zahvalnost svim službama koje su reagovale brzo, profesionalno i požrtvovano u spašavanju i pružanju pomoći povrijeđenima. Naše misli su uz porodicu stradale osobe, povrijeđene i sve građane pogođene ovim tragičnim događajem - saopćeno je iz Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine.