STRAVIČNA NESREĆA

Nakon pritiska javnosti Vlada KS ipak proglasila Dan žalosti

Dan žalosti je sutra, 14. februara na prostoru Kantona Sarajevo

Protesti u Sarajevu. E. Trako/Avaz

M. P.

13.2.2026

Vlada Kantona Sarajevo je nakon posljednjeg zasjedanja u 13:30 sati proglasila Dan žalosti povodom tramvajske nesreće u Sarajevu. Do proglašenja dolazi nakon značajnog pritiska javnosti na ministre.

Dan žalosti je sutra, 14. februara na prostoru Kantona Sarajevo.

"Avaz" je ranije pisao da su ministri u Vladi KS jutros raspravljali o ovom pitanju, ali da nije donijeta zvanična odluka, te da će ista biti donijeta iza 13 sati.

Proglašenje Dana žalosti dolazi nakon brojnih zahtjeva i pritiska javnosti.

# VLADA KS
# DAN ŽALOSTI
