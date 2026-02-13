Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PISAO NA FACEBOOKU

Uk se oglasio saopćenjem: Svjestan sam odgovornosti

On je kazao kako insistira da vlada bude u permanentnom zasjedanju, da odgovorno ustanovi činjenice i preuzme odgovornost

Uk se oglasio saopćenjem. Fena

M. P.

13.2.2026

Nakon što je Vlada KS donijela odluku o proglašenju Dana žalosti oglasio se premijer Nihad Uk na svom Facebook nalogu.

On je podsjetio da je vještačenje je u toku. 

- Prema uputama istražnih organa, iznošenje detalja istrage može ugroziti istražne radnje - i identifikovanje i preuzimanje odgovornosti - napisao je.

Objava na Facebook-u. Facebook

"Jučer smo izgubili mladog čovjeka, umjetnika za kojim danas tuguje čitav grad, dok mlada djevojka vodi životnu bitku", napisao je Uk dodavši:

- Pored toga što ne prestajem misliti na njih i njihove porodice, svjestan sam odgovornosti koju imam prema građanima. Odgovornost nadležnih ministara, vlade i mene je da građani dobiju precizne informacije, činjenice od nezavisnih vještaka i eksperata koji rade na ustanovljavanju okolnosti tragedije. Čim dobijemo te nalaze transparentno ćemo ih podijeliti sa javnosti - naveo je.

On je kazao kako insistira da vlada bude u permanentnom zasjedanju, da odgovorno ustanovi činjenice i preuzme odgovornost.

# VLADA KS
# NIHAD UK
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.