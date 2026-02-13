Uk se oglasio saopćenjem: Svjestan sam odgovornosti

Nakon što je Vlada KS donijela odluku o proglašenju Dana žalosti oglasio se premijer Nihad Uk na svom Facebook nalogu.
On je podsjetio da je vještačenje je u toku.
- Prema uputama istražnih organa, iznošenje detalja istrage može ugroziti istražne radnje - i identifikovanje i preuzimanje odgovornosti - napisao je.
"Jučer smo izgubili mladog čovjeka, umjetnika za kojim danas tuguje čitav grad, dok mlada djevojka vodi životnu bitku", napisao je Uk dodavši:
- Pored toga što ne prestajem misliti na njih i njihove porodice, svjestan sam odgovornosti koju imam prema građanima. Odgovornost nadležnih ministara, vlade i mene je da građani dobiju precizne informacije, činjenice od nezavisnih vještaka i eksperata koji rade na ustanovljavanju okolnosti tragedije. Čim dobijemo te nalaze transparentno ćemo ih podijeliti sa javnosti - naveo je.
On je kazao kako insistira da vlada bude u permanentnom zasjedanju, da odgovorno ustanovi činjenice i preuzme odgovornost.