Nakon aktiviranja bušotine geotermalne vode: Gejzir na Savi, a moguće i nafta

Kada se prije petnaestak dana iznenada na lokaciji „Staklenik“ kod male i nerazvijene općine Domaljevac, smještene uz desnu obalu rijeke Save u Bosanskoj Posavini, iz zemljine utrobe pojavio gejzir tople vode, mještani su u prvi mah bili u nevjerici. Ipak, stariji ljudi su od ranije znali da je baš ovdje davne 1961. godine potekla topla, geotermalna voda i da su bile dvije aktivne bušotine. Na ovom kompleksu je jedna firma s nekoliko staklenika organizovala proizvodnju paradajza, sve do unazad 15 godina, kada je prestala s radom.

Mr. Petar Katanić: Tragovi nafte . Ustupljena fotografija Mr. Petar Katanić: Tragovi nafte . Ustupljena fotografija

Mišljenje geologa Ovaj lokalitet obilaze ljudi od struke, prije svih geolozi, među njima i magistar geologije Petar Katanić, koji je za „Dnevni avaz“ ispričao šta je na toj lokaciji zatekao. Kaže da su tačni podaci da su bušotine geotermalne vode ovdje iskopane 1961. godine na dubini od 1.275 metara i da su korištene za proizvodnju povrća. Zbog čega je proizvodnja stala, nije mogao reći, ali je ustvrdio da je analiza pokazala da u toploj vodi, osim drugih minerala, ima i naftnih indikatora, pa je izvjesno da ovdje na dubini od 3.000 metara ima nafte. Jučer smo razgovarali i s načelnikom Općine Domaljevac Stjepanom Piljićem koji kaže da ih je ničim izazvano ponovno aktiviranje bušotine iznenadilo i zateklo, jer sada na red dolazi pitanje korištenja ovog prirodnog blaga. - Na lokalitetu „Staklenik“, odnosno kompleksu od osam hektara općinske zemlje se nalaze dvije bušotine. One su prije 15 godina zatvorene ventilima koji su bili teški po 100 kilograma, ali su ih lopovi odnijeli u staro gvožđe, što je izazvalo aktiviranje prve bušotine.

Karta geotermalnih gradijenata BiH do dubina 3.500 m . Federalni zavod za geologiju) Karta geotermalnih gradijenata BiH do dubina 3.500 m . Federalni zavod za geologiju)