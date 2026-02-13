Nakon aktiviranja bušotine geotermalne vode: Gejzir na Savi, a moguće i nafta

Kada se prije petnaestak dana iznenada na lokaciji „Staklenik“ kod male i nerazvijene općine Domaljevac, smještene uz desnu obalu rijeke Save u Bosanskoj Posavini, iz zemljine utrobe pojavio gejzir tople vode, mještani su u prvi mah bili u nevjerici.
Ipak, stariji ljudi su od ranije znali da je baš ovdje davne 1961. godine potekla topla, geotermalna voda i da su bile dvije aktivne bušotine. Na ovom kompleksu je jedna firma s nekoliko staklenika organizovala proizvodnju paradajza, sve do unazad 15 godina, kada je prestala s radom.
Mišljenje geologa
Ovaj lokalitet obilaze ljudi od struke, prije svih geolozi, među njima i magistar geologije Petar Katanić, koji je za „Dnevni avaz“ ispričao šta je na toj lokaciji zatekao. Kaže da su tačni podaci da su bušotine geotermalne vode ovdje iskopane 1961. godine na dubini od 1.275 metara i da su korištene za proizvodnju povrća.
Zbog čega je proizvodnja stala, nije mogao reći, ali je ustvrdio da je analiza pokazala da u toploj vodi, osim drugih minerala, ima i naftnih indikatora, pa je izvjesno da ovdje na dubini od 3.000 metara ima nafte.
Jučer smo razgovarali i s načelnikom Općine Domaljevac Stjepanom Piljićem koji kaže da ih je ničim izazvano ponovno aktiviranje bušotine iznenadilo i zateklo, jer sada na red dolazi pitanje korištenja ovog prirodnog blaga.
- Na lokalitetu „Staklenik“, odnosno kompleksu od osam hektara općinske zemlje se nalaze dvije bušotine. One su prije 15 godina zatvorene ventilima koji su bili teški po 100 kilograma, ali su ih lopovi odnijeli u staro gvožđe, što je izazvalo aktiviranje prve bušotine.
Prvo projekt
- Mi, kao mala općina za sada nemamo viziju kako i u koje svrhe koristiti toplu vodu, blago koje imamo. Prvo se mora uraditi projekt da se bušotina stavi pod nadzor, pa je očistiti, da vidimo čime raspolažemo, a to mora uraditi struka i sve se to mora platiti. Onda bi uradili viziju korištenja ove tople vode ponovo u proizvodnju paradajza i u banjsko-turističke svrhe. Za sve ovo trebat će nam podrška s viših nivoa vlasti - kaže Piljić.
U međuvremenu, mještani Domaljevca strahuju da im vrela voda podzemnim kanalima ne stigne u bunare i zagadi vodu.
Geotermalna energija
Domaljevac ima najveću temperaturu vode u BiH, od 96 stepeni Celzijusa. Geotermalna energija koristila se više od 20 godina u stakleničkoj proizvodnji (uzgoj povrća i cvijeća), a prestala je 2013. godine i od tada nema nikakvog korištenja ovog potencijala, podaci su Federalnog zavoda za geologiju (FZZG) BiH.
Sve pojave mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u Bosni i Hercegovini vezane su za geološke manifestacije uzrokovane kretanjem tektonske ploče „Adria“.