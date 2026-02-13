Bećirović: Dodikova šovinistička politika ugrožava mir i stabilnost BiH i regije

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Senata Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koju su činili senatori Roger Wicker, Jeanne Shaheen, James Himes, Chris Murphy, Mark Kelly i Ruben Gallego.

Bećirović je poručio da je Dodikova šovinistička politika nastavak njegove antidejtonske i neodgovorne politike, te da su on i njegovi najbliži saradnici i dalje faktori destabilizacije Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana.

- Umjesto da prestane s antidejtonskim djelovanjem, on ponovo zagovara opasnu politiku ugrožavanja mira, stabilnosti i države Bosne i Hercegovine. Evidentno je da Dodikovi potezi krše i američki Zakon o demokratiji i prosperitetu zapadnog Balkana, koji je usvojen krajem 2025. godine, te je neophodno adekvatnim mjerama zaustaviti njegovo opasno destabilizirajuće djelovanje - dodao je Bećirović.

Južna gasna interkonekcija

Tokom sastanka razgovarano je o energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine s naglaskom na projekat Južne gasne interkonekcije, a Bećirović je istakao da Južna gasna interkonekcija predstavlja jedan od najvažnijih strateških infrastrukturnih projekata za Bosnu i Hercegovinu jer omogućava diverzifikaciju izvora snabdijevanja gasom, jačanje energetske nezavisnosti države i smanjenje sigurnosnih rizika.

Naglasio je da se radi o projektu od državnog i geopolitičkog značaja, koji direktno doprinosi stabilnosti Bosne i Hercegovine i jačanju njene otpornosti na vanjske pritiske.

Snažna podrška SAD

Član Predsjedništva BiH je posebno podvukao da je snažna i kontinuirana podrška SAD-a ključna za uspješnu realizaciju tog projekta, te da Južna gasna interkonekcija predstavlja konkretan primjer strateške saradnje Bosne i Hercegovine i SAD-a u oblasti energetike, sigurnosti i ekonomskog razvoja.

Američki senatori su potvrdili da SAD podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te su istakli važnost jačanja energetske otpornosti i strateških infrastrukturnih projekata koji doprinose dugoročnoj stabilnosti države i regije, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH.