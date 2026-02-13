Hitna sjednica Doma naroda PSBiH: Pokušaj deblokade ili nova politička kalkulacija?

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Kemal Ademović, zakazao je za naredni utorak hitnu sjednicu Doma naroda PSBiH, na kojoj bi se konačno mogli razmatrati zakonski prijedlozi koji mjesecima čekaju na izjašnjenje.

Riječ je o zakonima koji su još sredinom prošle godine usvojeni u Predstavničkom domu, ali su u Domu naroda ostali blokirani. Među njima je i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, upućen 16. juna 2025. godine.

Na dnevnom redu i Prijedlog zakona o regulatoru

Na dnevnom redu nalazi se i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u septembru 2025. godine.

Delegati bi trebali razmatrati i imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz reda konstitutivnih naroda i ostalih, prema rang-listi kandidata koju je dostavilo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Posebnu pažnju izaziva i zahtjev za razmatranje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH po hitnom postupku iz decembra 2025. godine, koji je također uvršten na dnevni red.

Zakon o Sudu BiH

Na sjednici bi se trebao razmatrati i Prijedlog zakona o VSTV-u BiH te izmjene Zakona o Sudu BiH, čiji su predlagači članovi Kolegija Doma naroda – Kemal Ademović, Nikola Špirić i Dragan Čović.

S obzirom na to da su upravo zbog ovih tačaka ranije prekidane sjednice kako bi se izbjeglo izjašnjavanje, ostaje otvoreno pitanje da li je zakazivanje hitne sjednice znak stvarne deblokade zakonodavnog procesa ili još jedan politički manevar u složenim odnosima unutar vladajuće koalicije.