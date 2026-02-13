Izmjena noćnog prevoza na relaciji Ilidža – Baščaršija: Pregledat će se kontaktna mreža

KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo obavijestio je korisnike javnog gradskog prevoza da će u noći sa subote na nedjelju, 14. na 15. februar 2026. godine, doći do izmjene u odvijanju noćnog prevoza na relaciji Ilidža – Baščaršija.

Kako je saopćeno, zbog planiranih redovnih pregleda kontaktne mreže, ali i dodatnih sigurnosnih provjera nakon nedavne tramvajske nesreće, noćni tramvajski saobraćaj na ovoj dionici privremeno će biti obustavljen.

Umjesto tramvaja, putnike će na navedenoj relaciji prevoziti autobusi.

Podsjećamo, jučer se u Sarajevu dogodila teška tramvajska nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok je više putnika povrijeđeno, što je dodatno otvorilo pitanja sigurnosti tramvajskog saobraćaja.