NAKON TRAGEDIJE

Izmjena noćnog prevoza na relaciji Ilidža – Baščaršija: Pregledat će se kontaktna mreža

Umjesto tramvaja saobraćaju autobusi

Tramvaj jučer iskočio iz šina. Avaz

I. Š.

13.2.2026

KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo obavijestio je korisnike javnog gradskog prevoza da će u noći sa subote na nedjelju, 14. na 15. februar 2026. godine, doći do izmjene u odvijanju noćnog prevoza na relaciji Ilidža – Baščaršija.

Kako je saopćeno, zbog planiranih redovnih pregleda kontaktne mreže, ali i dodatnih sigurnosnih provjera nakon nedavne tramvajske nesreće, noćni tramvajski saobraćaj na ovoj dionici privremeno će biti obustavljen.

Umjesto tramvaja, putnike će na navedenoj relaciji prevoziti autobusi.

Podsjećamo, jučer se u Sarajevu dogodila teška tramvajska nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok je više putnika povrijeđeno, što je dodatno otvorilo pitanja sigurnosti tramvajskog saobraćaja.

