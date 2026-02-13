Uk izignorisao pitanje novinarke "Avaza" o ostavkama: Nismo željeli da istrčavamo sa informacijama

Vlada KS održala je press konferenciju tek 28 sati nakon tramvajske nesreće na kojoj su govorili o odgovornosti i sigurnosti saobraćaja u KS. Novinarka "Dnevnog avaza" pitala je Uka da li misli da bi minimum političke odgovornosti bio da se obrate javnosti nakon nesreće sa relevantnim informacijama kako bi se javnost smirila jer je bila evidentno uznemirena uzevši u obzir da javnost i dalje nema pouzdanju informaciju da li je gradski saobraćaj bezbjedan.

I s obzirom na to da je govorio o političkoj odgovornosti, pitali smo Uka da li misli da bi minimum političke odgovornosti bilo podnošnje ostavki bez obzira na to ko je kriv i šta je uzrok nesreće na šta on uopšte nije odgovorio.