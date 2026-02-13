Povjerenstvo za sukob interesa: Nikola Čiča mora birati između državne agencije i HKD Napredak

Predsjednik Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH Dženan Šečerbajtarević potvrdio je za Hercegovina.info da je protiv direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH i predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak (HKD Napredak) Nikole Čiče pokrenut postupak, nakon što je utvrđeno postojanje sukoba interesa.

- Donesena je odluka, pokrenut je postupak. Sada ide izjašnjenje, a nakon toga slijedi daljnja procedura. Predmet je sada aktivan, a za izjašnjenje ima zadan zakonski rok - izjavio je Šečerbajtarević, prenosi Hercegovina.info.

Odluka je donesena na sjednici održanoj 10. februara.

Dvije funkcije pod jednim zakonom

Nikola Čiča duže od godinu dana obavlja funkciju direktora državne Agencije za antidoping kontrolu BiH, dok istovremeno obnaša i dužnost predsjednika HKD Napredak, gdje se nalazi u drugom mandatu.

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH propisano je da rukovodeći državni službenici, odmah po stupanju na dužnost, moraju provjeriti postoji li sukob interesa te ga spriječiti. Komisija je sada utvrdila da u ovom slučaju takav sukob postoji.

Čiča će morati odlučiti koju od dvije funkcije želi zadržati. Ukoliko u predviđenom roku ne otkloni sukob interesa, Komisija mu može izreći novčanu kaznu u iznosu od 1.000 do 10.000 KM, te o svemu obavijestiti Vijeće ministara BiH, koje potom može pokrenuti postupak razrješenja.

Žalba Sudu BiH je dozvoljena, ali ne odgađa izvršenje odluke, što znači da je dužan postupiti po rješenju Komisije i tokom eventualnog sudskog postupka.

Napredak pod lupom

Ova odluka dolazi u trenutku kada je rad HKD Napredak već mjesecima predmet unutrašnjih sukoba i javnih kritika.

Posebno se propituje način na koji Čiča vodi Društvo, naročito nakon prodaje Napretkovog doma na Trebeviću firmi SPA-HILLS d.o.o. za 1.755.000 KM. Dio članstva, kao i pojedini članovi Središnje uprave, ukazivali su na netransparentnost, ali i na činjenicu da Društvo raspolaže višemilionskom imovinom te prima značajna budžetska sredstva.

Prema odluci Skupštine iz oktobra 2023. godine, Središnja uprava bila je obavezna da u roku od tri mjeseca izradi plan kapitalnih ulaganja za četverogodišnji period. Prema dostupnim informacijama, taj dokument nikada nije predstavljen članstvu.

Istovremeno, protiv Čiče se vodi i istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Odluka Komisije sada otvara novu fazu – onu u kojoj će Nikola Čiča morati donijeti odluku hoće li ostati na čelu državne agencije ili na čelu jednog od najstarijih hrvatskih kulturnih društava u Bosni i Hercegovini, jer je definitivno utvrđeno da obje funkcije ne može istovremeno obavljati.