Ambasada SAD u BiH: Potrebna politička volja i reforme u borbi protiv organizovanog kriminala

Razgovarali smo o tome kako možemo zajedno raditi na razbijanju transnacionalnih kriminalnih grupa koje prijete sigurnosti SAD-a i BiH, navodi se

Ambasada SAD u BiH.

A. O.

13.2.2026

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Sarajevu oglasila se povodom posjete direktora Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provođenje zakona (INL) za Evropu i Aziju Marka Tervakoskog, koji je u glavnom gradu BiH održao niz sastanaka s predstavnicima pravosudnih institucija. 

Kako su naveli iz Ambasade, borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva zajednički pristup i snažnu političku posvećenost.

- Borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala zajednička je odgovornost koja zahtijeva političku volju, kontinuiranu saradnju i odlučnost za provođenje značajnih reformi - poručili su iz Ambasade SAD-a.

Tokom boravka u Sarajevu, Tervakoski se sastao s tužiocima, sudijama i drugim liderima pravosudnog sektora, uključujući Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Posebno odjeljenje Federacije BiH za korupciju i organizovani kriminal, Kantonalno tužilaštvo i Antikorupcijski ured Kantona Sarajevo.

Tema razgovora bila je jačanje saradnje u borbi protiv kriminalnih grupa koje djeluju preko granica i predstavljaju prijetnju sigurnosti obje države.

- Razgovarali smo o tome kako možemo zajedno raditi na razbijanju transnacionalnih kriminalnih grupa koje prijete sigurnosti SAD-a i BiH, podrivaju demokratske institucije, podstiču korupciju i narušavaju povjerenje građana - navodi se u objavi Ambasade.

Iz Ambasade su naglasili da je za suzbijanje ovih prijetnji potrebna dugoročna saradnja i provođenje reformi koje će osnažiti pravosudni sistem i institucije zadužene za borbu protiv organizovanog kriminala.

# ORGANIZOVANI KRIMINAL
# AMBASADA SAD U BIH
# BIH
