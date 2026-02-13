Ambasada SAD u BiH: Potrebna politička volja i reforme u borbi protiv organizovanog kriminala

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Sarajevu oglasila se povodom posjete direktora Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provođenje zakona (INL) za Evropu i Aziju Marka Tervakoskog, koji je u glavnom gradu BiH održao niz sastanaka s predstavnicima pravosudnih institucija.

Kako su naveli iz Ambasade, borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva zajednički pristup i snažnu političku posvećenost.

- Borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala zajednička je odgovornost koja zahtijeva političku volju, kontinuiranu saradnju i odlučnost za provođenje značajnih reformi - poručili su iz Ambasade SAD-a.

Tokom boravka u Sarajevu, Tervakoski se sastao s tužiocima, sudijama i drugim liderima pravosudnog sektora, uključujući Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Posebno odjeljenje Federacije BiH za korupciju i organizovani kriminal, Kantonalno tužilaštvo i Antikorupcijski ured Kantona Sarajevo.

Tema razgovora bila je jačanje saradnje u borbi protiv kriminalnih grupa koje djeluju preko granica i predstavljaju prijetnju sigurnosti obje države.