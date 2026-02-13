Dragan Marinković o stravičnoj sarajevskoj nesreći: "Bilo je pitanje dana kada ćemo dobiti svoju nadstrešnicu"

Bosanskohercegovački glumac Dragan Marinković Maca na društvenim mrežama se oglasio povodom stravične tramvajske nesreće koja se dogodila jučer u Sarajevu, kada je poginuo mladić.

Marinković se osvrnuo na stradanje Erdoana Morankića te podijelio status koji je ranije objavila Amra Kahvedžić.

- Naravno da je mladi umjetnik čija su djela izložena u galeriji i koji studira umjetnost, poginuo od iskakanja tramvaja starog sto godina. Naravno da je on poginuo, a ne neko nabildano kriminalno pseto sa šest razreda osnovne škole i policijskim dosijeom debelim kao 'Rat i mir' za ugrožavanje javnog mira, silovanje, tuče i iznude. Nabildano pseto sa zlatnom lančinom oko vrata i tatom koji drži pola Bosne ne ide pješke, niti se vozi tramvajem, već se vozi u džipu od sto milja maraka i zbog njega se državne pare kradu od sirotinje za pravljenje privatnih hotela i vikendica po Bjelašnici i Vlašiću, a ne za nove tramvajske šine iz Austro-Ugarske - navodi se.

U objavi je spomenuta situacija kada su kraljici Mariji Antoanetti rekli da Parižani umiru jer nemaju hljeba, a ona je tada u čudu rekla da jedu kolače.