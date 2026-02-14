Fehim ef. Spaho: 84. godišnjica smrti nekadašnjeg reisa

Na današnji dan 1942. godine, preminuo je Fehim ef. Spaho, šesti po redu bosanskohercegovački reisu-l-ulema, naučnik, književnik i prevoditelj. Bio je brat Mehmeda Spahe, vođe Jugoslavenske muslimanske organizacije. Fehim ef. Spaho je rođen u Sarajevu 1877. godine, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i šerijatsko-sudačku visoku školu. Radio je u Zemaljskoj vladi BiH kao sekretar, a kasnije kao kadija – savjetnik pri Vladi. Bio je predsjednik Sarajevske oblasti u toku 1929. godine, a 1936. godine je postavljen za naiba Islamske vjerske zajednice i predsjednika Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu. Za reisu-l-ulemu ustoličen je u junu 1938. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu. Porodica alima Objavio je pedesetak originalnih historijskih radova. Kao reis dopustio je usklađivanje islamskog načina mjerenja vremena s astronomskim kalendarom, što je bitno za određivanje početka ramazana i bajrama. - Bio je dijete iz poznate sarajevske porodice alima. Fehim Spaho i njegov brat su shvatili da se javni, društveni, opći život realizuje kroz institucije. Značaj institucija, ustanova, organa, tijela, hijerarhije, razumjeli su to. Njegova parola je bila kur'anska poruka da čovjeku pripada ono što radi. Kada je nastupao za reisu-l-ulemu, poruka mu je bila rad za dobro Islamske zajednice i u korist najšire zajednice. Rad je garant na oba svijeta… Kad je izabran, nikada niko nije imao toliko protukandidata, niti protukandidate s takvim titulama. Spaho spada u red javnih, kulturnih, vjerskih misionara. Bio je poliglot, prosvjetitelj i klasični alim. Vladao je arapskim turskim, perzijskim, njemačkim, francuskim i engleskim jezikom. Autor je zapaženih analitičkih članaka i studija o temama iz naše historije, vrstan i plodan prevodilac - znakovito je opisao Fehima ef. Spahu prof. Mustafa Spahić u jednom TV intervjuu. Snijeg uoči dženaze Reisu-l-ulema Fehim ef. Spaho živio je skromno, ali je iza sebe ostavio grandiozna djela. Kad je umro, kažu da je u Sarajevu pao snijeg do visine jednog metra. Gotovo 200 čistača razgrtalo je čitavu noć uoči dženaze sarajevske ulice kojim su se trebali kretati učesnici ispraćaja velikog čovjeka. Ukopan je u haremu Begove džamije, s lijeve strane, u neposrednoj blizini velikog vakifa Gazi Husrev-bega.

Umro Sveti Valentin, u čiju čast se danas obilježava Dan zaljubljenih - Valentinovo 269. - Umro Sveti Valentin, rimski svećenik i ljekar, u čiju čast se danas obilježava Dan zaljubljenih - Vlentinovo. Povezanost sv. Valentina uz ljubav potječe iz legende o braku mlade kršćanke s rimskim legionarom, koji se iz ljubavi prema njoj preobratio na kršćanstvo. Tokom pripreme za brak oboje su teško oboljeli, a svetac je njihov brak blagoslovio dok su njih dvoje umirali u samrtnom zagrljaju na bračnoj postelji. Prema drugoj prepričavanoj legendi, sv. Valentin je živio u doba kada je car Klaudije Gotski naredio je da se njegovi vojnici ne smiju ženiti ili zaručivati, jer je držao da se vojnici (kao oženjeni ili zaručeni muškarci) neće srčano boriti u njegovim ratovima, već će radije gledati da sačuvaju život, kako bi ostali sa svojim porodicama. Svi svećenici odlučili su poštovati ovu carevu odluku, pa nisu više htjeli vršiti obred vjenčanja. Međutim, svećenik po imenu Valentin oglušio se na carevu odluku i počeo je potajno održavati ceremonije vjenčanja svih mladih parova koji su to željeli, sve dok ga vlasti nisu ulovile i bacile u tamnicu, te mu 14. februara odrubili glavu. Sveti Valentin je ukopan na mjestu gdje je kasnije, u 14. stoljeću, podignuta crkva, a početkom 17. stoljeća tu je sagrađena Ternijska katedrala, gdje je i danas njegov grob. Iako su ove legende zapisane davno, prema mišljenju historičara, riječ je o životopisima svetaca bez historijske vrijednosti. 869. – Preminuo slavenski prosvjetitelj Ćirilo, Grk iz Soluna, kome je rođeno ime bilo Konstantin, koji je sa starijim bratom Metodijem sastavio prvu slavensku azbuku – glagoljicu. On i njegov brat Metodije zauzimali su visoke položaje u Bizantiji: Ćirilo je bio učitelj filozofije i bibliotekar u carigradskoj crkvi Svete Sofije (Aja Sofija), a Metodije visoki državni funkcioner. Bizantijski car Mihailo III ih je, na molbu moravskog kneza Rastislava, poslao u Moravsku da pripovijedaju hrišćanstvo među moravskim Slavenima. Misija je trebalo da osigura bizantijski utjecaj u tom dijelu Evrope. 1404. - Rođen Leon Batista Alberti (Battista), italijanski humanist, pjesnik, slikar, vajar, muzičar, arhitekt, pravnik, matematičar i kriptograf. Alberti je najraniji primjer polihistora, svestranog čovjeka renesanse (homo universale) koji se pokušavao izraziti na raznim poljima, prije Leonarda da Vinčija (Vinci). 1602. - Rođen Pjer Frančesko Kavali (Pier Francesco Cavalli), italijanski kompozitor, orguljaš i pjevač ranog baroknog perioda. Naslijedio je svog učitelja Klaudija Monteverdija (Claudio) kao dominantni i vodeći operski kompozitor sredine 17. stoljeća. 1779. – Engleski moreplovac i istraživač Džejms Kuk (James Cook) ubijen je na Havajima u iznenadnom okršaju s otočanima. Na prvom putovanju od 1768. do 1771. riješio je tajnu Australije, oplovio Novi Zeland i utvrdio da je Nova Gvineja otok. Od 1772. do 1775. istraživao je ostrva u Tihom okeanu, a na trećem putovanju od 1776. do 1779. prvi je oplovio obale Aljaske, istražio Beringov moreuz i otkrio Havajska ostrva. 1895. – Rođen je Maks Horkhajmer (Max Horkheimer), njemački filozof i sociolog, osnivač i vodeći mislilac Frankfurtske škole, kao i Kritičke teorije društva. U okviru društvenih istraživanja, Horkheimer se osvrnuo na autoritarizam, militarizam, ekonomske poremećaje, ekološku krizu i siromaštvo masovne kulture, koristeći se filozofijom historije. 1923. – U Splitu je rođen Miljenko Smoje, hrvatski novinar, književnik, i televizijski scenarist. Pisao je putopise, scenarije, reportaže i satire o običnom čovjeku i savremenom životu. Objavljivao je na Radio Splitu, u “Slobodnoj Dalmaciji”, “Vjesniku” i “Feral Tribuneu”. 1930. – Rođen Relja Bašić, hrvatski pozorišni, filmski i televizijski glumac i reditelj. Bio je jedan od najboljih glumaca regije svih vremena. U svojoj bogatoj umjetničkoj karijeri Bašić je odigrao 3.766 predstava, snimio 137 što domaćih što inozemnih filmova, potpisao 26 režija, osnovao i trideset godina vodio putujuće pozorište “Teatar u gostima”, a regionalnoj javnosti najviše je ostao upamćen po ulozi šarmantnog gospodina Fulira iz filma “Tko pjeva zlo ne misli”. Preminuo je 7. aprila 2017. godine. 1946. – Na Univerzitetu Pensilvanija u SAD počeo je da radi “elektronski mozak”, odnosno kompjuter, koji je označen skraćenicom ENIAC (Elektronski numerički integrator i kompjuter).

