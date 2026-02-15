Velimir Milošević: 89. godišnjica rođenja bh. pjesnika

Danas je nedjelja, 15. februar/veljača 2026. godine

I. P.

15.2.2026

Na današnji dan 1937. godine, rođen je Velimir Milošević, bosanskohercegovački pjesnik za djecu. Radio je na Radio Sarajevu, kasnije RTV BiH, gdje je veliku popularnost stekao uređujući i vodeći Jutarnji program.

Napisao je 15 knjiga poezije za djecu i odrasle, a djela su mu prevedena na više jezika: albanski, bugarski, češki, francuski, mađarski, makedonski, poljski, slovenski, turski i dr.

Najznačajnija djela za djecu su mu zbirke poezije: “Zvezdarnica”, “Berači rose”, “Krilata cvećarnica”, “Djeca su vojska najjača”, “Sunčeva djeca”, “Djeca grle domovinu”, “Veliko sanjarenje”, “Domovina”, “Nacrtaj mi kuću, tata” i “U svijetu pravde dječije”.

Dobitnik je više nagrada: IP “Svjetlost” za najbolju knjigu pjesama za djecu, Oktobarska pjesnička drugovanja u Tuzli za knjige “Djeca grle domovinu” i “Djeca su vojska najjača”, Zmajevih dečijih igara iz Novog Sada, Udruženja književnika BiH, nagrade Jasenovac (dva puta), Dvadesetsedmojulske nagrade i dr.

Kao član Društva pisaca BiH, zajedno s Huseinom Tahmiščićem, Ahmetom Hromadžićem, Izetom Sarajlićem i Vladimirom Čerkezom, 1962. godine, pokrenuo je međunarodnu književnu manifestaciju "Sarajevski dani poezije".

Preminuo je u Sarajevu, 21. oktobra 2004. godine.

Galileo Galilej. Wikipedia.org

Rođen italijanski fizičar, astronom i matematičar Galileo Galilej

1564. - Rođen italijanski fizičar, astronom i matematičar Galileo Galilej (Galilei), osnivač mehanike kao nauke, posebno dinamike i kinematike. Zalažući se za heliocentrični sistem Nikole Kopernika i dokazujući da je geocentrični ptolomejski sistem zabluda, sukobio se s Rimokatoličkom crkvom. Sud inkvizicije ga je prisilio da se odrekne teze da se Zemlja okreće oko Sunca, ali kažu da je poslije presude rekao: "Ipak se okreće!". Zabrana objavljivanja njegovih djela ukinuta je tek 1757. godine.

1573. - Ubijen Matija Gubec, vođa Seljačke bune, koji je do današnjeg doba ostao najveći narodni junak u Hrvata. August Šenoa je o buni iz 1573. godine napisao historijski roman „Seljačka buna“, u kojem je Matija Gubec glavni lik; Mirko Bogović napisao je dramu „Matija Gubec“; Ivo Lhotka-Kalinski komponovao je operu „Matija Gubec“...

1781. - Umro njemački pisac, kritičar i teoretičar umjetnosti Gothold Efraim Lesing (Gotthold Ephraim Lessing), utemeljitelj savremene njemačke književnosti i estetike. Djela: drame "Mis Sara Sampson", "Emilija Galoti", "Mudri Natan", komedija "Mina od Barnhelma", kritike "Pisma o najnovijoj književnosti", "Hamburška dramaturgija", "Laokoon", polemička satira "Vaspitanje ljudskog roda", "Anti-Gece".

1820. - Rođena Suzan B. Entoni (Susan Brownell Anthony), istaknuta američka liderica za građanska i feministička prava te začetnica pokreta za prava žena u SAD. Godine 1856., postala je njujorška predstavnica Američkog društva za borbu protiv ropstva. Napisala je “Historiju ženskog prava glasa”.

1861. - Engleski filozof Alfred Nort Vajthed (North Whitehead), jedan od najznačajnijih anglosaksonskih mislilaca 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Prvo se bavio matematičkom logikom i zajedno s engleskim filozofom i matematičarom Bertrandom Raselom (Russell) napisao je djelo "Principi matematike". Ostala djela: "Rasprava o univerzalnoj algebri", "Organizacija mišljenja", "Istraživanje principa prirodnog znanja", "Nauka i moderni svijet", "Proces i realnost", "Smjeli poduhvati ideja", "Religija u bitnim svojstvima".

1911. - Grigor Vitez, hrvatski pjesnik, dječiji pisac, prevoditelj, začetnik moderne hrvatske književnosti za djecu, rođen je na današnji dan. Autor je brojnih članaka, pjesama i priča namijenjenih djeci, koje se nalaze i u školskim čitankama. Dobitnik je Zlatne ptice, posebnog priznanja za vrhunska dostignuća u književnosti za djecu.

1970. - U mjestu Orlje pokraj Tutina, rođen je Muamer ef. Zukorlić, bivši potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije te predsjednik i glavni muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Jedan je od osnivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU). Zukorlić je završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. U Konstantini u Alžiru je, 1993. godine, diplomirao na Islamskom univerzitetu El-Emir Abdel-Kadir, Odsjek šerijatsko pravo, a zvanje magistra stekao na Univerzitetu El-Džinan u Tripoliju u Libanonu. Kada je osnovan Mešihat Islamske zajednice u Sandžaku, 1993. godine, Zukorlić je izabran za muftiju. Reizabran je na izborima 1998. i 2003. godine, a za predsjednika i glavnog muftiju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji izabran je 27. marta 2007. godine. Bio je osnivač i glavni i odgovorni urednik “Glasa islama”, lista Islamske zajednice u Srbiji. Jedan je od inicijatora osnivanja Izdavačke kuće “El Kelimeh”, mekteba za predškolski i školski uzrast, Agencije za certifikovanje halal kvaliteta, Medija centra, Instituta za izučavanje genocida i zločina, ali i televizije Universa 2008, današnje Sandžak televizije, kao i radija Refref u Novom Pazaru. Također, osnivač je i prvi rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i prvi dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Na predsjedničkim izborima u Srbiji 2012. kandidirao se za predsjednika Srbije kao neovisni kandidat, a kasnije, uoči vanrednih parlamentarnih izbora 2016., privremeno se odrekao pozicije muftije sandžačkog kako bi predvodio izbornu listu Bošnjačke demokratske zajednice (BDZ). Na tim izborima je izabran za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije te za predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Iste godine, izabran je za poslanika u Skupštini grada Novog Pazara u periodu od 2016. do 2020. godine. U decembru 2017. godine Bošnjačka demokratska zajednica (BDZ) Sandžaka preimenovana je u Stranku pravde i pomirenja (SPP), s ciljem proširenja svog djelovanja izvan Sandžaka i ponude programa prihvatljivog Bošnjacima, Srbima i pripadnicima drugih nacionalnih zajednica u Srbiji. Za predsjednika SPP-a izabran je Muamer Zukorlić. Godine 2019., Muamer Zukorlić je bio glavni protukandidat Huseinu ef. Kavazoviću na izborima za reisu-l-ulemu. U sazivu srbijanske skupštine 2020. godine, kao lider Stranke pravde i pomirenja bio je potpredsjednik Narodne skupštine Srbije i predsjednik Odbora za obrazovanje i nauku. Preminuo je u Novom Pazaru od posljedica srčanog udara, 6. novembra 2021. godine.

2011. - Preminuo Ivica Bednjanec, hrvatski crtač stripa, pjesnik, humorist i scenarist. Bio je samostalni likovni umjetnik, jedno vrijeme profesor na Grafičkoj školi u Zagrebu, a više od 40 godina kontinuirano je objavljivao stripove, kojima je ujedno bio kompletni autor, kako scenarija tako i crteža. Stvorio je legendarni dječiji strip „Duricu“.

