Izetbegović otputovao u Istanbul: Sa Erdoanom će razgovarati o propagandno-lobističkoj ofanzivi Dodikovog režima

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović otputovao je u Istanbul gdje će se sastati sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recepom Tayyipom Erdoganom), saznaje Faktor.

Povod iznenadnog sastanka je, kako piše Faktor, propagandno-lobistička ofanziva koju je posljednjih dana posjetama Izraelu, Mađarskoj i SAD-u intenzivirao režim lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Sastanak Izetbegovića s moćnim saveznikom Bosne i Hercegovine, kakav su sasvim sigurno Turska i njen predsjednik Erdoan, svojevrstan je odgovor na Dodikovu islamofobnu kampanju, nove najave secesionizma i pokušaj stvaranja narativa da u našoj zemlji "muslimani ugrožavaju hrišćane".

S obzirom na utjecaj Turske na globalnom planu, njenu diplomatsku mrežu, te dugogodišnje prijateljstvo s predsjednikom Turske, Izetbegović je i ranije svoje dobre odnose s Erdoanom koristio da osigura podršku za interese Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.