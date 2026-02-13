U Sarajevu održana treća Godišnja izvještajna sjednica Zaklade Ljudsko bratstvo

Izvještajna sjednica Savjeta zaklade ljudsko bratstvo održana je u utorak 10. februara ove godine u Alta centru, Four Seasons, kojoj su prisustvovali predsjednik UO Zaklade mons. akademik Franjo Topić te članovi Savjeta zaklade, akademik Mirko Pejanović, prof. dr. Šaćir Filandra, dr. Eli Tauber, prof. dr. Dubravko Turalija, mr. Luka Brković, Anesa Galić, klub prijatelja i sekretar predsjednika Željko Galić.

Predsjednik UO zaklade mons. akademik Franjo Topić predstavio je završni izvještaj o radu i istaknuo važnost zajedničkog djelovanja, a kontinuirane saradnje članova Savjeta u daljnjem razvoju i ciljevima Zaklade. Na sjednici je razmatran rad Zaklade u 2025. godini, s posebnim naglaskom na provedene aktivnosti o dovršetku unutarnjeg malterisanja i tako se stekli uvjeti za unutarnje uređenje.

Radovi na izgradnji kupole uspješno su završeni. Na vrhu kupole postavljen je logo Zaklade Ljudsko bratstvo i time je dovršena jedna od ključnih faza vanjskog dijela objekta, a uslijediti će, paralelno s enterijerom, radovi na fasadi i tim će Centar i kapela sv. Ivan Pavo II u Margetićima, Novi Travnik, dobiti još više svoj prepoznatljivi i simbolički izgled. Također, uspješno realiziran Okrugli stol 2025. na temu Ljudsko bratstvo i sestrinstvo i podtemom “Jubilarna godina nade 2025”. Okrugli stol je imao zavidan medijski i javni odjek.

Također, predsjednik UO je informirao je Savjet s koji izazovima se zaklada susretala tokom 2025.godine. Topić je istaknuo članovima Savjeta, što je od velikog značaja, Zakladu predstavio na svim nivoima vlasti u BiH te ostvario značajne kontakte. Isto tako i u inostranstvu, naprimjer u Vladi R. Hrvatske, Austrije, Njemačke i Italije. Rezultati tih posjeta su već značajno vidljivi. Članovi Savjeta su čestitali predsjedniku na rezultatima te na neiscrpnoj energiji koju ulaže za opće dobro. Članovi su dali svoje osvrte na izvještaj, prijedloge i smjernice za buduće djelovanje Zaklade. Naglasili su potrebu jačanju postojećih projekata i planiranja novih inicijativa i finansiranja u skladu s ciljevima Zaklade. Zahvalili su i svim plemenitim ljudima, dobročiniteljima koji su dali svoj doprinos i svi sponzorima Zaklade.

Sjednice je protekla u konstruktivnom ozračju, uz zajednički zaključak da je 2025.g. bila značajna godina za zakladu ljudsko bratstvo I njeno daljnje jačanje u radu i njenoj vidljivosti.

Započete aktivnosti treba nastaviti predano raditi i unaprijediti u nadolazećem razdoblju.

Nakon predstavljenog izvještaja na III Sjednici Zaklade IZVJEŠTAJ za 2025.godinu je jednoglasno usvojen. Nakon službenog dijela sjednice, a u povodu nedavnog Međunarodnog dana ljudskog bratstva i sestrinstva, koji se obilježava 4. veljače su papa Leon XIV i UN-je uputili javnu poruku na taj dan i kako je u turbulentnim vremenima ljudsko bratstvo i sestrinstvo ima važnu ulogu u svijetu. Za članove Zaklade tom prigodom upriličena je večera. Tokom večere, nastavljeno je neformalno druženje, razmjena mišljenja i jačanje međusobne saradnje u duhu Ljudskog bratstva i sestrinstva.