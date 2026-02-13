Bećirović razgovarao s američkom senatoricom Elisom Slotkin: RS-ovo lobiranje za podjelu BiH je skandalozno i protuustavno

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je sastanak s Elisom Slotkin (Elissom), senatoricom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz savezne države Mičigen (Michigan) s kojom je razgovarao o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionalnoj stabilnosti, te jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a.

Član Predsjedništva BiH je naglasio da je od izuzetne važnosti upoznati američke zvaničnike da ugovor bh. entiteta RS s lobističkim kućama u kojem se traži lobiranje za razbijanje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine predstavlja skandalozno i protuustavno djelovanje usmjereno protiv mira i sigurnosti. To je direktno ugrožavanje mira Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka. Ogromna većina građana Bosne i Hercegovine nikada neće dozvoliti podjelu naše države. Bosnu i Hercegovinu ćemo štititi svim raspoloživim sredstvima.