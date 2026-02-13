ODRŽAN SASTANAK

Bećirović razgovarao s američkom senatoricom Elisom Slotkin: RS-ovo lobiranje za podjelu BiH je skandalozno i protuustavno

Bećirović je ukazao na važnost dosljednog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, odluka Ustavnog suda BiH

Američka senatorica i Bećirović. Predsjedništvo BiH

A. O.

13.2.2026

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je sastanak s Elisom Slotkin (Elissom), senatoricom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz savezne države Mičigen (Michigan) s kojom je razgovarao o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionalnoj stabilnosti, te jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a.

Član Predsjedništva BiH je naglasio da je od izuzetne važnosti upoznati američke zvaničnike da ugovor bh. entiteta RS s lobističkim kućama u kojem se traži lobiranje za razbijanje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine predstavlja skandalozno i protuustavno djelovanje usmjereno protiv mira i sigurnosti. To je direktno ugrožavanje mira Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka. Ogromna većina građana Bosne i Hercegovine nikada neće dozvoliti podjelu naše države. Bosnu i Hercegovinu ćemo štititi svim raspoloživim sredstvima.

Sa sastanka. Predsjedništvo BiH

Bećirović je ukazao na važnost dosljednog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, odluka Ustavnog suda BiH, te uloge međunarodne zajednice, a naročito SAD-a u zaštiti mira, sigurnosti i ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine.

Senatorica Slotkin je potvrdila snažnu podršku SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te je iskazala čvrstu opredijeljenost SAD-a za očuvanje mira, sigurnosti i stabilnosti u državi. 

# DENIS BEĆIROVIĆ
# SAD
# ELISSA SLOTKIN
