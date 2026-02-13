Dodik se obrušio na njemačkog kancelara: Balkan nije vaša privatna zona, ne želimo biti dio germanske politike

Bivši predsjednik manjeg bh. entiteta i lider SNSD-a Milorad Dodik obratio se na svečanoj akademiji povodom Dana državnosti Srbije i RS – Sretenja, gdje je govorio o historijskim okolnostima života srpskog naroda, političkim odnosima u regionu i budućim ciljevima.

Dodik je najavljen samo kao predsjednik, bez navođenja drugih funkcija. Na početku obraćanja govorio je "o historiji ustaničke borbe i potrebi jedinstva srpskog naroda".

"Predmet potkusurivanja"

- Svi znamo šta je bilo, ali ono što je zajednička nit svim prošlim događajima jeste da smo uvijek bili predmet potkusurivanja. Drugi su uvijek željeli da vladaju ovim prostorom, a kada nisu bili sigurni u to, ostavljali su nam nesavršene ustave, dogovore i nedovršene teritorije, kako bi se pripremili za neko buduće vrijeme u kojem bi stranci, a pogotovo Nijemci, diktirali način života - rekao je Dodik.

Dodao je da oni koji dolaze iz Njemačka „ovaj prostor smatraju svojim“.

- Nedavno je Fridrih Merc (Friedrich Merz) govorio o tome u London, govoreći kako je Balkan njihova zona. I kako danas govore kako trebamo da uđemo u EU, u tu njihovu EU sa dvije brzine - dodao je on.

Naveo je kako je potrebno da „sjednu umne glave“ kako bi se dogovorili o nacionalnom putu.

- Bez jedinstvenog odgovora nećemo izgraditi našu zajedničku budućnost. Naš jedinstven odgovor ne podrazumijeva da se dogovore RS i Srbija, nego da se razumiju ljudi iz Republika Srpska i Srbije. Da se razumije ovaj trenutak, da ne budemo dovedeni u poziciju da sutra budemo ponovo prevareni nekim brzinama i mehanizmima - poručio je Dodik.

Saradnja s istokom i zapadom

Naglasio je da želi da sarađuje sa svima, i sa istokom i sa zapadom.

- Moramo se za to izboriti, kao što nema slobode džaba, ili je nema bez računa, tako nema ni države. A neće biti ni budućnosti. Zato mi moramo da znamo gdje smo i šta smo - kazao je.

Dodao je kako nije slučajno što je većina visokih predstavnika dolazila iz Austrije i Njemačke.

- Izgubili smo mnogo zato što neko uz brdo gura iluziju koja se zove Bosna i Hercegovina. Ništa gore nema u politici nego iluzija, jer nema ništa gore nego kada iluzija pukne, šta ona učini. Mi nismo oni koji guraju iluziju uz brdo, mi se borimo za naš realan život ovdje. I hoćemo da uspostavimo sasvim normalne i prirodne odnose sa svima - naglasio je.

Poručio je kako „RS ima sve ono što čini jednu državu“.

- Niko sa sigurnošću ne zna kako će svijet izgledati za pet godina. To traži da budemo obrazljivi, zato je na nama da se okupimo. Ne smijemo dozvoliti da ovu bitku izgubimo ponovo, jer bi to bio definitivni poraz. Srbija mora da ostane u svom naponu razvoja, RS mora da vrati sve svoje nadležnosti koje su dobijene Dejtonskim sporazumom. I da ne želimo da budemo dio onoga što nam gradi germanski politički krug, da želimo našu slobodu za nas. Jednako tako to želimo i za Bošnjake na onome što oni perspektivno kontrolišu. I da ne dijelimo njihove iluzije o Bosni. Nego da gradimo naše realne živote u RS i Srbiji, i našem pravu da se tako organizujemo - kazao je.

Dodao je da niko iz Banja Luke nije rekao da Bošnjaci ne mogu graditi savezništva s nekim.

- Mi pozivamo na dijalog sa jasnom pozicijom, i dijalog možemo da vodimo samo na bazi Dejtona. Mi ne želimo da budemo podanici i mi ćemo se boriti za to. Zato je važno da srpski narod bude slobodan, da bude slobodan u svojoj državi - rekao je.

"Moramo biti vođeni"

Na kraju je poručio da će se odmaknuti od podvala i društvenih mreža.