Komšić u SAD-u: Potvrđena američka podrška Bosni i Hercegovini

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u Vašingtonu (Washingtonu) se sastao sa zamjenikom državnog tajnika SAD-a Kristoferom Landauom (Christopherom), pri čemu je, kako je kazao, potvrđena američka politička potpora stabilnosti Bosni i Hercegovini.

Najvažnije teme razgovora - Južna interkonekcija i posjeta delegacije RS-a SAD-u.

Iz Komšićevog ureda je saopćeno kako je Landau jasno istaknuo da su veoma nezadovoljni onim što Milorad Dodik radi, te naglasio da on sigurno nema potporu nikoga iz američke administracije.

Komšić je u Anapolisu (Annapolisu) zajedno s nekoliko američkih senatora i kongresmena nazočio svečanoj večeri kojom su obilježene dvije godine od osnivanja Vijeća za razmjenu Merilenda (Marylanda) - Bosna i Hercegovina te 22 godine partnerstva Merilenda i Bosne i Hercegovine.

Donosimo integralni govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića:

- Hvala, uvaženi senatore Bene Cardine, uvaženi kongresmene Steny Hoyer, cijenjeni predstavnici savezne države Maryland, dragi članovi diplomatskog kora, dragi članovi bosanskohercegovačko-američke zajednice, dragi članovi Međunarodnog vijeća za razmjenu Maryland–Bosna i Hercegovina, dame i gospodo, dragi prijatelji.

Veliko mi je zadovoljstvo i posebna privilegija obratiti vam se večeras na inauguralnoj gala večeri Međunarodnog vijeća za razmjenu Maryland – Bosna i Hercegovina. Večeras ne obilježavamo samo jedan događaj. Večeras potvrđujemo koliko je daleko stigao naš odnos i zašto je on i dalje važan. Ovo je prilika da govorimo o zajedničkim vrijednostima, trajnom prijateljstvu i partnerstvu zasnovanom na demokratiji, slobodi i međusobnom poštovanju. Okupljeni smo ovdje svjesni državnosti Bosne i Hercegovine i dugog, često teškog puta kroz koji je naša zemlja prošla.

Ova prilika nam pruža još jednu mogućnost da izrazimo iskrenu zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama koje su uvijek bile uz nas kada nam je to bilo najpotrebnije, od ključne uloge u okončanju rata i postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma do trajne podrške reformama i demokratizaciji Bosne i Hercegovine. Amerika se već dokazala kao istinski partner i prijatelj, i ne samo večeras na ovoj gala večeri.

Ovo partnerstvo nikada nije bilo ograničeno samo na sporazume ili institucije. Ono je oblikovano ljudima, liderima i građanima, koji razumiju da mir, pravda i stabilnost ne poznaju granice.

Vi dajete ogroman doprinos američkom društvu, istovremeno održavajući duboke i snažne veze s Bosnom i Hercegovinom. Na određen način, vi ste mostovi koji povezuju naše dvije zemlje. Ovdje u Marylandu, raznolikost se doživljava kao snaga, kao dio identiteta i uspjeha te savezne države. To je ujedno i jedna od najvažnijih karakteristika Bosne i Hercegovine, koja je često bila napadana i dovođena u pitanje, ali je uvijek izlazila kao pobjednik.

Istinski dokaz za to su naše multietničke Oružane snage, koje su na najbolji mogući način predstavljale našu zemlju gdje god su bile raspoređene u svijetu, na ponos svih građana i naroda Bosne i Hercegovine. Ako dozvolite, moram spomenuti Oružane snage i saradnju s Nacionalnom gardom Marylanda. Malo je partnerstava koja su bila uspješna kao Program partnerske saradnje između Nacionalne garde Marylanda i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Već više od dvije decenije, ovaj program predstavlja jedan od najuspješnijih programa partnerske saradnje u svijetu. Pomogao je profesionalizaciji naših Oružanih snaga i jačanju njihove interoperabilnosti, što smatram izuzetno važnim. Zahvaljujući ovoj saradnji, između ostalog, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dostigli su standarde svojih kolega iz zemalja članica NATO-a.

Znanje i spremnost vojnika Bosne i Hercegovine ne zaostaju za profesionalnim vojnicima iz zemalja većih i snažnijih od Bosne i Hercegovine. Ipak, to nije ništa novo u našoj historiji, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina imala velike vojne komandante. Zahvaljujući saradnji koju danas slavimo i postignutim standardima, Bosna i Hercegovina i njene Oružane snage prepoznate su kao kredibilan i stabilan partner Sjedinjenim Američkim Državama u izgradnji globalnog mira i sigurnosti.

Početkom ove godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnu misiju na području Gaze. Do danas su pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali u mirovnim misijama u Etiopiji, Eritreji, Kongu, Iraku, Afganistanu, Maliju i Centralnoafričkoj Republici. Svaka od tih misija bila je nova prilika, ne samo za Oružane snage, već i za Bosnu i Hercegovinu da se potvrdi kao država na međunarodnom planu.

Profesionalni angažman naših vojnika tome je značajno doprinio. Međutim, mirovna misija u Gazi, za koju smo se pripremali, ima poseban simboličan značaj za našu državu i njene građane koji iskreno žele mir na Bliskom istoku. Kao država, želimo doprinijeti miru, jer mi, građani Bosne i Hercegovine, bolno znamo šta znači kada nevini ljudi stradaju.