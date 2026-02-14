Padavine širom zemlje, na vrhovima planina se očekuje i slab snijeg

U našoj zemlji danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, a poslije podne i tokom noći širom zemlje.

Na vrhovima planina sa slabim snijegom. Intenzivnije padavine u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u drugom dijelu dana. Jutaranja temperatura oko 4, a dnevna oko 9 °C.