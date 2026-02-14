Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VREMENSKA PROGNOZA

Padavine širom zemlje, na vrhovima planina se očekuje i slab snijeg

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 °C

Kiša u Sarajevu. Avaz

S. S.

14.2.2026

U našoj zemlji danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno. Prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, a poslije podne i tokom noći širom zemlje. 

Na vrhovima planina sa slabim snijegom. Intenzivnije padavine u Hercegovini. 

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u drugom dijelu dana. Jutaranja temperatura oko 4, a dnevna oko 9 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.