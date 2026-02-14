Direktor GRAS-a pokušao ući u službene prostorije dok je ispitivan uhapšeni vozač, policija ga spriječila

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je direktor GRAS-a Senad Mujagić ušao u službene prostorije dok su ispitivani uposlenici ove kompanije, iz Uprave policije MUP-a KS su rekli da je on pokušao ući, ali da je spriječen u tome.

Senad Mujagić je pokušao pristupiti Prostorijama za zadržavanje osoba lišenih slobode, gdje se nalazio uhapšeni vozač tramvaja Adnan Kasapović, a nakon što je u tome onemogućen napustio je objekat.

Podsjećamo, u četvrtak se desila tramvajska nesreća kada je tramvaj, koji se kretao iz smjera Željezničke stanice prema Baščaršiji, na uključenju na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole pri velikoj brzini iskočio iz šina, prešao preko cijelog tramvajskog stajališta i završio na saobraćajnici.

U nesreći je poginuo student iz Brčkog Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima i maloljetnica koja je životno ugrožena.

Vozač tramvaja Adnan Kasapović je uhapšen pod sumnjom na teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa.