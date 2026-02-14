Pred njima je bila blistava budućnost: Pet ugašenih života u svega nekoliko stotina metara za deset godina

U svega deset godina na udaljenosti u svega nekoliko stotina metara u Sarajevu život je izgubilo pet nedužnih mladih osoba. Posljednji takav slučaj zabilježen je u četvrtak u ulici Zmaja od Bosne, kada se tramvaj kretao iz smjera Željezničke stanice i na uključenju u ulicu Zmaja od Bosne kod Mašinske škole iskočio sa šina, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Stradao je Erdoan Morankić, 23-godišnji student iz Brčkog, koji je čekao tramvaj na stajalištu kod Zemaljskog muzeja. Četiri osobe su povrijeđene, a među njima i maloljetnica kojoj se bore za život u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Tramvaj se kretao velikom brzinom, a istraga će utvrditi da li je to rezultat nemara vozača ili tehničkog kvara. Desetak metara dalje na pješačkom prelazu su 2016. godine stradale studentice Filozofskog fakulteta Edita Malkoč i Selma Agić.