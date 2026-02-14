Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKE TRAGEDIJE

Pred njima je bila blistava budućnost: Pet ugašenih života u svega nekoliko stotina metara za deset godina

Armin Berberović je nekoliko stotina metara dalje na križanju Titove ulice i Dolina usmrtio doktorice Azru Spahić i Almu Suljić

Morankić, Malkoč, Agić, Spahić i Suljić. Facebook

Piše: Sedin Spahic

14.2.2026

U svega deset godina na udaljenosti u svega nekoliko stotina metara u Sarajevu život je izgubilo pet nedužnih mladih osoba.

Posljednji takav slučaj zabilježen je u četvrtak u ulici Zmaja od Bosne, kada se tramvaj kretao iz smjera Željezničke stanice i na uključenju u ulicu Zmaja od Bosne kod Mašinske škole iskočio sa šina, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Stradao je Erdoan Morankić, 23-godišnji student iz Brčkog, koji je čekao tramvaj na stajalištu kod Zemaljskog muzeja. Četiri osobe su povrijeđene, a među njima i maloljetnica kojoj se bore za život u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Tramvaj se kretao velikom brzinom, a istraga će utvrditi da li je to rezultat nemara vozača ili tehničkog kvara.

Desetak metara dalje na pješačkom prelazu su 2016. godine stradale studentice Filozofskog fakulteta Edita Malkoč i Selma Agić.

Njih je usmrtio Sanjin Sefić, koji je vozio 105 kilometara na sat i prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, a nakon toga se udaljio s lica mjesta i pobjegao u Srbiju. Brzom reakcijom je uhapšen u Srbiji i izručen BiH, a krajem 2020. godine je pravosnažno osuđen na 17 i po godina zatvora.

Armin Berberović je nekoliko stotina metara dalje na križanju Titove ulice i Dolina usmrtio doktorice Azru Spahić i Almu Suljić. Azra Spahić je preminula na licu mjesta, a Alma Suljić nakon višednevne borbe u bolnici.

Berberović je vozio automobil neprilagođenom brzinom bez vozačke dozvole i pod dejstvom opijata i alkohola. On je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Podsjećamo, u tramvaju, samo stotinjak metara dalje od mjesta gdje se u četvrtak desila tragedija, prije 18 godina je ubijen i Denis Mrnjavac.

# SELMA AGIĆ
# EDITA MALKOČ
# AZRA SPAHIĆ
# ALMA SULJIĆ
# ERDOAN MORANKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.