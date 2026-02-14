Pred njima je bila blistava budućnost: Pet ugašenih života u svega nekoliko stotina metara za deset godina

U svega deset godina na udaljenosti u svega nekoliko stotina metara u Sarajevu život je izgubilo pet nedužnih mladih osoba.
Posljednji takav slučaj zabilježen je u četvrtak u ulici Zmaja od Bosne, kada se tramvaj kretao iz smjera Željezničke stanice i na uključenju u ulicu Zmaja od Bosne kod Mašinske škole iskočio sa šina, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.
Stradao je Erdoan Morankić, 23-godišnji student iz Brčkog, koji je čekao tramvaj na stajalištu kod Zemaljskog muzeja. Četiri osobe su povrijeđene, a među njima i maloljetnica kojoj se bore za život u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Tramvaj se kretao velikom brzinom, a istraga će utvrditi da li je to rezultat nemara vozača ili tehničkog kvara.
Desetak metara dalje na pješačkom prelazu su 2016. godine stradale studentice Filozofskog fakulteta Edita Malkoč i Selma Agić.
Njih je usmrtio Sanjin Sefić, koji je vozio 105 kilometara na sat i prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, a nakon toga se udaljio s lica mjesta i pobjegao u Srbiju. Brzom reakcijom je uhapšen u Srbiji i izručen BiH, a krajem 2020. godine je pravosnažno osuđen na 17 i po godina zatvora.
Armin Berberović je nekoliko stotina metara dalje na križanju Titove ulice i Dolina usmrtio doktorice Azru Spahić i Almu Suljić. Azra Spahić je preminula na licu mjesta, a Alma Suljić nakon višednevne borbe u bolnici.
Berberović je vozio automobil neprilagođenom brzinom bez vozačke dozvole i pod dejstvom opijata i alkohola. On je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.
Podsjećamo, u tramvaju, samo stotinjak metara dalje od mjesta gdje se u četvrtak desila tragedija, prije 18 godina je ubijen i Denis Mrnjavac.