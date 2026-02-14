Mirni protest na mjestu gdje je stradao Erdoan Morankić zakazan i danas: Okupljanje u 15 sati

Neformalna grupa građana “Reci dosta” pozvala je građane Sarajeva da se danas u 15 sati okupe ispred Zemaljskog muzeja BiH na mirnom protestu.

Organizatori navode da je cilj skupa izraziti nezadovoljstvo i zatražiti odgovornost nadležnih institucija nakon tragične saobraćajne nesreće koja je potresla glavni grad. U pozivu javnosti poručuju da očekuju konkretne mjere nakon događaja iz četvrtka, kada je život izgubio mladić, dok su još četiri osobe povrijeđene, među njima jedna teže. Građani traže jasne odgovore i sistemske promjene kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih tragedija.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u centru Sarajeva kada je tramvaj iskočio iz šina. Tom prilikom smrtno je stradao Erdoan Morankić iz Brčkog, dok su povrijeđeni prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći. Ovaj slučaj izazvao je ogorčenje javnosti i ponovo otvorio pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno u javnom prevozu.

Dan ranije na istoj lokaciji okupili su se studenti i srednjoškolci koji su mirno blokirali saobraćaj u trajanju od dva sata. Poručili su da se ne osjećaju sigurno – ni u tramvajima, ni na gradskim ulicama, posebno u zimskim uslovima kada, kako su istakli, infrastruktura dodatno pokazuje slabosti.