Uposlenici GRAS-a: Da je bio ispravan tramvaj, ne bi mogao postići onu brzinu, ovaj tramvaj je moja generacija

Stravična nesreća dogodila se u četvrtak u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja.

U nesreći je stradao 23-godišnji Erdoan Morankić, dok je maloljetna djevojka (17) teško povrijeđena. Povrede su zadobile još tri osobe.

Utvrđuje se uzrok nesreće koja je potresla Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu, a o njoj su sinoć u "Centralnom dnevniku" kod Senada Hadžifejzovića govorili predsjednik Sindikata GRAS-a Amir Muminović te vozačica tramvaja Sanela Ostojić.

- Tramvaj nije mogao dobiti ovoliko ubrzanje da je bilo sve ok - rekla je Ostojić. Na pitanje Hadžifejzovića je li stajao na semaforu, Muminović je odgovorio da jeste. Odgovorio je i na pitanje kako je mogao startati onako.

- U tome i jest problem. Onoliku brzinu je nemoguće postići. Bio je pokvaren; dobio je brzinu. U tom momentu ni kočnica ne znači. Da bi zakočio, mora prestati informacija vožnje. On nije izgubio informaciju vožnje; kočnica nije imala efekta - rekao je Muminović.

Ostojić je kazala kako se tramvaj "zalijepio" ili nije povukao struju. - Kad ne povuče struju na kočnicu, ti kočnice nemaš. To su ti nepredviđeni kvarovi. Više puta mi se dešavalo da ne povuče struju. To je takav tip tramvaja. Više se naviknete na to. Kad je dobio ubrzanje, više nije bilo šanse da vozač reaguje. Da je bio pravac, pa da je imao veću dužinu da odreaguje, ok, ali ono je bio tako jedan kratak period, nekoliko sekundi… Šta se desilo tramvaju da dobije onoliku brzinu, ne znam - navela je ona.

Muminović je istakao kako se ovaj tramvaj vraćao zbog mnogo loših kočnica, ali da nije zbog ovog strujnog udara. - Kvar se zove strujni udar. Da nisu kupljeni novi tramvaji, tramvajski saobraćaj ne bi postojao. Međutim, novih vozila treba još… nije dovoljno. Zato se i voze stvari tramvaji. Oni voze, ali im se nikad ne zna. Jedan posto da je neko imao sumnje da će se ovo desiti, niko ga ne bi pustio u saobraćaj - naveo je on.