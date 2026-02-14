U Banjoj Luci pronađeno beživotno tijelo Sedina Mešinovića, šefa Sektora u UIO

U stanu u Banjoj Luci jučer je pronađeno beživotno tijelo Sedina Mešinovića, šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pišu Vijesti.ba.

Prema nezvaničnim informacijama, Mešinović se ranije nije javljao na telefonske pozive, nakon čega je odlučeno da se provjeri njegovo stanje u stanu. Dolaskom na adresu, zatečeno je njegovo beživotno tijelo.

Okolnosti pod kojima je nastupila smrt za sada nisu zvanični poznate. Nezvanično, smrt je nastupila prirodnim putem.

Mešinović je rođen 1985. godine u Tešnju. Bio je diplomirani pravnik. Nakon okončanja studija bio je zaposlenik u osiguravajućoj kući, da bi se 2009. godine zaposlio u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).

U UIO je obavljao različite pozicijame, od inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika Banja Luka, preko saradnika u Odsjeku za kontrolu velikih poreznih obveznika u Sektoru za poreze u Centralnom uredu Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika Tuzla, šefa Grupe za reviziju i kontrolu pri Odsjeku za poreze Regionalnog centra Tuzla, šef Odsjeka za reviziju i kontrolu u Sektoru za poreze u Centralnom uredu UIO, v. d. pomoćnika direktora za Sektor za poreze.

U međuvremenu je okončao polaganje pravosudnog ispita pred ispitnom komisijom imenovanom od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a tokom 2018. stekao i zvanje certificiranog forenzičkog računovođe.