Bećirović sa šefom njemačke diplomatije: Partnerski odnos s Njemačkom strateški važan za BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s ministrom vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Johanom Vadefulom.

Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, važnosti snaženja sigurnosti, ekonomskom razvoju, te evropskoj i evroatlantskoj perspektivi naše države.

Bećirović se još jednom zahvalio za podršku Savezne Republike Njemačke Bosni i Hercegovini na njenom evropskom i euroatlantskom putu. Rekao je da je partnerski odnos sa Saveznom Republikom Njemačkom strateški važan za Bosnu i Hercegovinu, posebno u kontekstu sigurnosnih i drugih izazova s kojima se suočava država Bosna i Hercegovina.