Diplomatska ofanziva: Krišto u Minhenu s Rubiom i Fon der Lajen, poznate teme razgovora

Drugi dan sigurnosne konferencije u Minhenu na kojem boravi predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto započeo je panelom pod nazivom „The US in the World: How does the US administration view the state of the international order". Na istome se obratio i američki državni sekretar Marko Rubio, usmjereno na aktuelne globalne izazove te ulogu Sjedinjenih Američkih Država u očuvanju sigurnosti i jačanju savezništava.

Na konferenciji sudjeluje i predsjednica Europske komisije Ursula fon der Lajen, koja u svojim istupima naglašava potrebu snažnije evropske odbrambene suradnje, jačanja strateške otpornosti te produbljivanja saradnje Evropske unije i saveznika.

Nakon nedavnog susreta u Davosu, predsjedavajuća Krišto na marginama se susrela i s državnim sekretarom Rubiom, gdje su kratko razmijenili stavove o globalnim izazovima i sigurnosnoj arhitekturi, posebno u kontekstu jugoistočne Evrope gdje naša domovina Bosna i Hercegovina igra neizostavnu geopolitičku ulogu.

Tom prilikom istaknuta je važnost kontinuirane podrške Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu, kao i važnost snažne saradnje s institucijama Evropske unije.

Predsjedavajuća Krišto susrela se i s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsjedavajućom EU parlamenta Robertom Mecolom s kojima je izdvojila aktuelnosti na EU putu i važnosti nastavka procesa koji bi uslijedili nakon održavanja Međuvladine konferencije.