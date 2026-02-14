Službenik SIPA-e Miletić priznao da je kriminalcima dojavljivao informacije, određene mu mjere zabrane

14.2.2026

Tužilaštvo BiH predložilo je, a Sud BiH odredio mjere zabrane za osumnjičenog Nebojšu Miletića, policijskog službenika Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA iz RK Banja Luka.

On je osumnjičen da je kao službena osoba u SIPA-i, zloupotrijebio svoj položaj, tako što je osumnjičenima u okviru akcije koju je provodila SIPA, dojavljivao informacije o danu i vremenu pretresa u okviru policijskih aktivnosti.

Osumnjičeni je tokom ispitivanja u prisustvu advokata priznao izvršenje krivičnog djela.

Mjere zabrane uključuju između ostalog, zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja sa osumnjičenima i svjedocima u predmetu, a u okviru službenih procedura, osumnjičeni je suspendiran i udaljen iz struktura SIPA-e.

Tereti se da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti iz Krivičnog zakona BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

# SIPA
# NEBOJŠA MILETIĆ
