Propao Isakov pokušaj da debakl specijalaca spinuje neistinama, EUFOR: Ne postoji sigurnosna prijetnja

Izjava federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka da “ključni razlog zašto u Emirate nisu otišli najspremniji specijalci leži u sigurnosnoj situaciji u zemlji i prijetnjama koje dolaze od Milorada Dodika”, osim što je bespotrebno uznemirila javnost, ispostavila se neistinitom.
Prijeti napad
Naime, nakon debakla Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije na prestižnom policijskom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju, Isak se neuspješno pravdao na neadekvatan način.
- Nisu nam najbolji otišli iz Sarajeva zbog Dodika i takvih kao što je on. Nismo ih smjeli poslati. Jer, ako te ljude pošaljemo, ko će sutra odgovoriti u momentu da bude potrebno? Oni su tu da brane državu – kazao je.
Građane je ova Isakova izjava uzemirila, jer je ministar zapravo kazao da je sigurnosna situacija u FBiH ugrožena.
Tragom Isakovih izjava tražili smo komentar od EUFOR-a čiji je mandat, između ostalog, da “doprinese sigurnom i bezbjednom okruženju u Bosni i Hercegovini.”
Na “Avazovo” pitanje: “Da li Federaciji BiH u ovom trenutku i bliskoj budućnosti prijeti bilo kakva sigurnosna opasnost od bilo kojeg faktora s bilo koje strane”, iz Odjela za odnose s javnošću EUFOR-a odgovorili su:
- Trenutno ne postoji sigurnosna prijetnja koja bi zahtijevala značajnu promjenu u našem operativnom djelovanju. EUFOR, u okviru svog mandata, nastavlja održavati snažnu koordinaciju sa svim relevantnim sigurnosnim institucijama na državnom nivou Bosne i Hercegovine, kao i s policijskim agencijama na entitetskom nivou, kako bi im pružio podršku u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini, te osigurao adekvatan uvid u sigurnosnu situaciju. Fokus ostaje na očuvanju teško stečene stabilnosti, a mi je nastavljamo pružati nepristrasno i za sve u Bosni i Hercegovini.
Stoga, propao je pokušaj ministra Isaka da nespremnost specijalaca i loš rezultat na takmičenju u Dubaiju spinuje neistinama.
MUP RS bio bolji
Inače, petodnevno takmičenje u Dubaiju Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije (SPJ FUP) pamtit će po problemima s oružjem i nikakvoj uigranosti tima, a zapažen uspjeh pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a RS samo je pojačao osjećaj nezadovoljstva.
Tokom prvog dana pripadnici MUP-a RS ostvarili su zapažen rezultat, zauzevši 55. mjesto, dok su kazneni poeni zbog kršenja pravila i neispunjavanja zadataka specijalce FUP-a smjestili na 96. mjesto.