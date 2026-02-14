Propao Isakov pokušaj da debakl specijalaca spinuje neistinama, EUFOR: Ne postoji sigurnosna prijetnja

Izjava federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka da “ključni razlog zašto u Emirate nisu otišli najspremniji specijalci leži u sigurnosnoj situaciji u zemlji i prijetnjama koje dolaze od Milorada Dodika”, osim što je bespotrebno uznemirila javnost, ispostavila se neistinitom.

Prijeti napad

Naime, nakon debakla Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije na prestižnom policijskom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju, Isak se neuspješno pravdao na neadekvatan način.

- Nisu nam najbolji otišli iz Sarajeva zbog Dodika i takvih kao što je on. Nismo ih smjeli poslati. Jer, ako te ljude pošaljemo, ko će sutra odgovoriti u momentu da bude potrebno? Oni su tu da brane državu – kazao je.

Građane je ova Isakova izjava uzemirila, jer je ministar zapravo kazao da je sigurnosna situacija u FBiH ugrožena.