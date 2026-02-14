Trojka se pokušava sakriti iza Tužilaštva KS, nadležni da što prije ponude odgovore o nesreći

U tramvajskoj nesreći koja se dogodila u četvrtak u Sarajevu smrtno je stradao Erdoan Morankić a još četiri osobe su povrijeđene. Jedna od povrijeđenih je još u teškom stanju. Nakon ove nesreće uslijedili su protesti građana i zahtjevi prema vladajućim strukturama.

Preuzimanje odgovornosti

Pored građana koji zahtijevaju preuzimanje odgovornosti za ovaj tragičan događaj i političke stranke traže odgovornost nadležnih. Kantonalna organizacija SDA Sarajevo je izrazila najdublje saučešće porodici mladića Erdoana Morankića i uputila najiskrenije želje za oporavak svih povrijeđenih, prenosi Hayat.

"Nismo se zvanično oglašavali prethodnih dana kao najveća opoziciona stranka u KS, jer smo željeli izbjeći politizaciju ove tužne nesreće i jer smo željeli sačekati više informacija o samim uzrocima nesreće koje je vlast bila dužna ponuditi javnosti.

Međutim, vlast je nakon prvobitne tišine, vjerovatno ohrabrena i političkom kulturom opozicije, počela kreirati narativ u kojem se potpuno izuzimaju od bilo kakve odgovornosti, a to radi odgovornosti koje imamo prema građanima ne možemo dopustiti."

Iz SDA su poručili kako zahtijevaju hitno provođenje svih potrebnih radnji u cilju rasvjetljavanja svih aspekata ove tragedije i utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti.

"Svaki novi dan koji prođe bez konkretnih rezultata te istrage, ali i informacija o tome koje će biti ponuđene javnosti na adekvatan način, pojačat će opravdane sumnje građana u cijeli proces i poljuljati odveć poljuljano povjerenje u institucije.

Zabrinutost i sve glasnije negodovanje javnosti izaziva u najmanju ruku suspektna šutnja Vlade KS i nadležnog ministra saobraćaja Adnana Štete, uz selektivne i često kontradiktorne informacije koje dolaze u javnost, kao i tendenciozne pokušaje da se doslovno sva krivica apriori adresira vozaču tramvaja koji je jedini do sad uhapšen.

Prvobitna sablasna šutnja i polutajno upravljanje krizom, kao i naknadne šture i od javnosti iznuđene birokratske izjave, kolebanje oko proglašenja Dana žalosti, a posebno izbjegavanje bilo kakve odgovornosti od strane nadležnog ministra Štete koji nam, baš kao i premijer Uk, poručuje da će oni sankcionisati odgovorne, predstavljaju nezapamćen i neprihvatljiv pokušaj amnestiranja njih samih od bilo kakve vlastite odgovornosti, pa makar one političke."

Neprihvatljivo je, kažu iz SDA, da je na dan nesreće emitovana informacija u Dnevniku TVSA, a prema kojoj je, navodno, Tužilaštvo KS naložilo Vladi KS da u vezi s ovim događajem ne komuniciraju s javnosti.

"Postavlja se pitanje kako i na osnovu čega pravosudna vlast, u demokratskom društvu, može zabraniti izvršnoj vlasti da ponudi odgovore zabrinutoj i uznemirenoj javnosti?

Sakrivanje iza Tužilaštva KS

Smatramo da se to nije ni desilo, nego da se Vlada KS i režimska TVSA na takav način pokušavaju sakriti iza Tužilaštva KS koje vodi istragu, stoga zahtijevamo da Tužilaštvo KS potvrdi ovu informaciju objavom tog konkretnog naloga ili da spriječi ovakve pokušaje zloupotreba od strane vlasti.

Također, apelujemo na sve nadležne policijske i pravosudne organe, kao i na vještake, da ne potpadaju pod politički utjecaj i ne podlegnu eventualnim pritiscima Vlade KS na njihov rad."

SDA smatra da je ovaj apel osnovan s obzirom da su premijer i pojedini ministri, prema vlastitom priznanju, lično prisustvovali na mjestu nesreće tokom obavljanja uviđaja.

"Također, osnov za takav apel pronalazimo i u informaciji da je direktor GRAS-a Senad Mujagić prisustvovao ili pokušao prisustvovati ispitivanju osumnjičenog vozača tramvaja u prostorijama MUP-a KS.

Na kraju, još jednom izražavamo najdublje saučešće porodici i prijateljima nastradalog mladića Erdoana Morankića, neka mu je lahka zemlja bosanska."