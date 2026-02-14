Konaković se javno hvali vezama sa Šmrkom: "Ja kad ga vidim, ja ga pozdravim, otac mu je super jedan hadžija…“

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković gostovao je u emisiji „Balkan Rules Podcast“ u kojoj je, između ostalog, po prvi put javno govorio o svom odnosu sa Admirom Arnautovićem Šmrkom, presuđivanim sarajevskim kriminalcem i narkodilerom.

U intervjuu, patetično naslovljenom „Moja borba protiv kartela, laži i kriminala“, Konaković je komentarisao Sky prepiske koje je ranije objavila Istraga, a u kojima članovi Škaljarskog klana Elmedin Karišik i Sani Al Murdanavode kako je Admir Arnautović Šmrk rekao da je 2020. godine isfinansirao Konakovićevu izbornu kampanju.

Šef NiP-a Konaković je priznao kako ne samo da poznaje Arnautovića, već i da je sa njim i članovima njegove najuže porodice u veoma srdačnim, štaviše, prijateljskim odnosima.

„Tamo neki svjedok kaže da mu je Šmrk, kojeg ja zaista poznajem, ja sam s tim… To su momci iz grada. Ja kad vidim Šmrka, ja ga pozdravim. Ja njegovog oca cijenim, taksistu, koji je super jedan hadžija, s njim se ispričam kad ga vidim. Ja sam s takvim ljudima više puta imao kontakte u svom životu i nikad od toga nisam bježao. Kada bih svojim očima vidio da neko od njih radi kriminal, ili znao, ja bi ih prijavio. Ali u ovakvom Sarajevu gdje smo svi, pogotovo kroz sport, bili povezani u izlascima, u susretima, upoznavali se… Ja te ljude znam“, ispalio je ponosno u jednom dahu ministar vanjskih poslova i predsjednik NiP-a.

Dodao je da ne zna je li tačno da je Šmrk rekao da je finansirao NiP te ustvrdio da je to „naravno notorna laž“ i da „nikada marka sumnjiva u Narod i pravdu nije ušla“.

Podsjetimo, u Sky prepiskama koje smo objavili, Elmedin Karišik piše Saniju Al Murdi: “Jučer, prije nego smo krenuli na džumu sretnem onog Šmrka sa starim njegovim i zvali me, hajde da jedemo. Priča mi za Konakovića, isfinansirao mu čitavu kampanju, sad prošle izbore.”

“Oni mu isfinansirali kampanju”, pita Murda - piše Istraga.ba.