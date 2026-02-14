Srđan Stanić, bivši fudbaler Željezničara, za "Avaz": Ovakve tragedije se ne smiju dešavati

Bivši fudbaler Željezničara Srđan Stanić došao je na proteste u Sarajevu ispred Zemaljskog muzeja BiH kazavši da je došao podržati ljude koji su, kako kaže očigledno svjesni da trebamo promjene.

- Građanska naša dužnost na izborima je da biramo bolje ljude koji će nama donijeti javno dobro. Ovakve tragedije se ne smiju dešavati i podvukao bih, negdje sam pročitao status od našeg glumca Dragana Marinkovića Mace, da ovo može biti naša nadstrešnica i mislim da svi možemo biti glas „protiv“ – kaže Stanić za „Avaz“.