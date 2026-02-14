SBB traži ostavke Uka, Štete i Mujagića i očekuje da opozicija u Skupštini KS pokrene proceduru smjena

Hiljade nezadovoljnih i duboko emotivno pogođenih ljudi, koji se okupljaju na mjestu teške tramvajske nesreće u Sarajevu, iskazuje opravdani revolt i prezir prema aktuelnoj vlasti.

Internet ublehaši Trojke i djeliteljica baklava u predizbornoj kampanji, mučki i kukavički sada bježe od naroda i vlastite odgovornosti.

Žale se da godinama nema novih tramvaja, a nemilice su bacali više od četiri miliona KM na helikopter, koji ZDK plaća 400 posto jeftinije, odnosno, skršili su 40 miliona KM. Imali su novca na bacanje i da masovno idu na ekskurziju na svjetsku izložbu u Dubai plaćenu nekoliko miliona KM ili da nezakonito podijele 600.000 KM Konakovićevoj raji. Mnogo novca za tala, a nimalo za sigurnost građana i javnog prevoza.

Primjera neracionalne potrošnje ima mnogo više, naročito kada se skinu oznake finansijske tajnosti sa izgradnje iste tramvajske pruge i drugih kantonalnih projekata.

Pokušaj da se neizbježna politička odgovornost nesposobnog premijera Nihada Uka, nadležnog ministra Adnana Štete i nekompetentnog direktora GRAS-a Senada Mujagića, kao i vrha Trojke, spriječi lažnom pričom da opozicija politizira nesreću, sraman je čin prizemne zamjene teza. Kao što, primjerice, tvrde da je za sve kriva stara vlast, zaboravljajući da su po četiri godine bili premijeri Kantona Sarajevo upravo potpredsjednik NIP-a Denis Zvizdić, pa Dino Konaković i već tri godine UK. Zar 11 godina vlasti nije bilo dovoljno da makar malo poprave greške “bivših”!?

No, na ovo prebacivanje vlastite odgovornosti je javnost odavno navikla od prgave i prljave politike, koja se nada skrivanju svake odgovornosti. Baš kao i u slučaju tragedije u Jablanici ili nedavne pogibije djevojke zbog pada drveta pod snijegom u Sarajevu.

Užasna tramvajska nesreća je, s toga, očekivani epilog samohvalisave, nesposobne, nesistematične i lijene vlasti. Vlasti koja nije htjela da vidi podatak koliko puta su u zadnjih nekoliko godina iskakali tramvaji iz šina, a bilo ih je nekoliko. Da se ne govori o sramnoj praksi imenovanja nekompetentnih stranačkih ličnosti na ekspertski veoma zahtjevne direktorske pozicije.

Nakon svega, najmanje što spomenuti trojac može i treba da uradi je da napuste svoje fotelje i prepuste ih sposobnijim i moralnijim ljudima od sebe.

SBB, kao vanparlamentarna stranka, traži od opozicije u Skupštini Kantona Sarajevo da i zvanično pokrene proceduru smjena, a od Kantonalnog tužilaštva profesionalizam oslobođen stranačkog i bilo kojeg utjecaja.