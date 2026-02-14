SARAJEVO NA NOGAMA

Učesnik protesta: Uložili su 40 miliona i vozi se tramvaj iz '77. godine u kojem se moja nana vozila

Tramvaj je ček'o, pis'o poruku, tipa „E, eto me na kafu“ i poginuo

Samir Hrnjica. S. Spahić / Avaz

Piše: Sedin Spahic

14.2.2026

Samir Hrnjica, jedan od učesnika protesta obratio se danas prisutnima u Sarajevu, kazavši kako je mladić čekao tramvaj i poginuo.

- Kako ću se osjećati?! Tramvaj je ček'o, pis'o poruku, tipa „E, eto me na kafu“ i poginuo. Halo ba, gdje mi živimo ljudi ba. Uložili ste 30-40 miliona i vozi se stari tramvaj iz '77. godine, moja nana kad se vozila u njemu. Razumiješ?! 2026. je godina i Šteta izađe jučer na emisiju i priča: „To je po EU standardima“. Kada ga pitaju za stare tramvaje, kaže: „Ne, mislim na nove“. Koga ba boli ona stvar za nove tramvaje? Nije novi tramvaj učinio ono, nego stari. To je to – istakao je Hrnjica između ostalog.

Poručio je kako ovo nije prvi put na istom mjestu da tramvaj iskoči iz šina.  

