Ismet Gavrankapetanović za "Avaz": Pacijenticu smo probudili iz inducirane kome, svjesna je, ali stanje i dalje teško

Dok traju protesti i dok joj njeni vršnjaci šalju ogromnu podršku, ohrabrujuću vijest o stanju 17-godišnjakinje, povrijeđene u nesreći koja je izazvala ogorčenje građana, dobili smo iz Opće bolnice "Prim dr Abdulah Nakaš".

- Pacijenticu smo tokom dana postepeno probudili iz inducirane kome. Opšte stanje je i dalje vrlo teško i zahtijeva nastavak intenzivnog reanimacionog tretmana. Lijepa vijest, ali borimo se i dalje. Povrede su takve da moramo bdjeti svaku sekundu - kazao je za "Avaz" direktor bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović.