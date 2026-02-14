Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASTAVAK TRETMANA

Ismet Gavrankapetanović za "Avaz": Pacijenticu smo probudili iz inducirane kome, svjesna je, ali stanje i dalje teško

Pacijenticu smo tokom dana postepeno probudili iz inducirane kome

Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

14.2.2026

Dok traju protesti i dok joj njeni vršnjaci šalju ogromnu podršku, ohrabrujuću vijest o stanju 17-godišnjakinje, povrijeđene u nesreći koja je izazvala ogorčenje građana, dobili smo iz Opće bolnice "Prim dr Abdulah Nakaš".

- Pacijenticu smo tokom dana postepeno probudili iz inducirane kome. Opšte stanje je i dalje vrlo teško i zahtijeva nastavak intenzivnog reanimacionog tretmana. Lijepa vijest, ali borimo se i dalje. Povrede su takve da moramo bdjeti svaku sekundu - kazao je za "Avaz" direktor bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović.

# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
# OPĆA BOLNICA SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.