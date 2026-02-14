ODAZVAO SE PROTESTU

Sajfer za "Avaz": Rano je suditi bilo kome, trebat će sistem od korijena preispitati!

To je mogao biti bilo čije dijete, bilo ko od nas, kaže Sajfer

Sajfer: Nadam se da će da urade ovaj put.

Piše: Sedin Spahic

14.2.2026

Protestu koji je danas održan u Sarajevu povodom tragične tramvajske nesreće koja se dogodila u četvrtak, odazvao se i sarajevski reper Adnan Nikšić Sajfer koji je za „Avaz“ izjavio da je ovo tragedija, tuga.

- Ne znam. Rano je možda da sudimo bilo kome, ali eto, po svemu sudeći trebat će sistem od korijena da se preispita i mislim imaju nadležne institucije koje treba da rade svoj posao. Nadam se da će da urade ovaj put – kaže Sajfer.

Dodaje da ono što ga raduje u ovakvoj bolnoj situaciji je broj ljudi koji je izašao na protest da nešto konačno krene na bolje.

- To je mogao biti bilo čije dijete, bilo ko od nas – kaže Sajfer između ostalog za „Avaz“.

