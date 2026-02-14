Zajedništvo jače od boli: Uspon na Trebević u znak sjećanja na Azru Softić

Učestvovalo je 15 planinara koji su, uprkos oblačnom i hladnom vremenu, pokazali da zajedništvo i solidarnost nadvladavaju sve prepreke.

Azra Softić je smrtno stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći protekle subote u mjestu Lapišnica kod Sarajeva. Ovaj uspon bio je simboličan čin sjećanja i tuge, ali i izraz snage i povezanosti planinarske zajednice.

- Dan je bio oblačan i prohladan, ali to nije umanjilo snagu zajedništva koje nas je vodilo tokom cijelog uspona. Tura dužine oko 12 kilometara, s približno 600 metara uspona, protekla je sigurno i organizovano. Na vrhu smo, u tišini i dostojanstvu, proučili Fatihu i minutom šutnje odali počast poginuloj kolegici Azri. Taj trenutak nas je podsjetio da planinarstvo nije samo osvajanje visina, već i međusobna podrška, solidarnost i ljudskost - poručili su iz PU „Klek“.