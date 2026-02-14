Zajedništvo jače od boli: Uspon na Trebević u znak sjećanja na Azru Softić

Članovi Planinarskog udruženja „Klek“ iz Goražda danas su, dostojanstvenim pohodom na vrh Sofe (1.629 m.n.v.) na Trebević, odali počast tragično preminuloj kolegici, goraždanskoj planinarki Azri Softić, te pružili podršku povrijeđenim članovima Planinarskog kluba „Goražde-Maglić“.
Pohod je organizovan na dionici Ravne – Dobre vode – vrh Trebevića, u zimskim uslovima i uz striktno poštivanje planinarskih pravila.
Učestvovalo je 15 planinara koji su, uprkos oblačnom i hladnom vremenu, pokazali da zajedništvo i solidarnost nadvladavaju sve prepreke.
Azra Softić je smrtno stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći protekle subote u mjestu Lapišnica kod Sarajeva. Ovaj uspon bio je simboličan čin sjećanja i tuge, ali i izraz snage i povezanosti planinarske zajednice.
- Dan je bio oblačan i prohladan, ali to nije umanjilo snagu zajedništva koje nas je vodilo tokom cijelog uspona. Tura dužine oko 12 kilometara, s približno 600 metara uspona, protekla je sigurno i organizovano. Na vrhu smo, u tišini i dostojanstvu, proučili Fatihu i minutom šutnje odali počast poginuloj kolegici Azri. Taj trenutak nas je podsjetio da planinarstvo nije samo osvajanje visina, već i međusobna podrška, solidarnost i ljudskost - poručili su iz PU „Klek“.
Ovaj pohod još jednom je potvrdio da planinarska porodica diše kao jedno — kako u radosti osvajanja vrhova, tako i u trenucima boli.