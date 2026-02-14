GRAS za servis kočnica na starim tramvajima nije tražio nikakvu stručnost ni prethodno iskustvo firmi: Cure novi detalji

Sarajevska javna kompanija čiji je tramvaj usmrtio jednu i povrijedio još četiri osobe nije tražila nikakvo prethodno iskustvo ni stručnost firmi u važećem tenderu za servisiranje magnetnih kočnica na tipu tramvaja kakav je učestvovao u nesreći. Vlasnik kompanije koja je dobila tender kazao je da nema iskustva sa ovim kočnicama i da za osam mjeseci ugovora nije GRAS-u vratio nijednu servisiranu kočnicu, piše BIRN BiH. Servisiranje kočnica Iz GRAS-a nisu odgovorili na upit Detektora kada su posljednji put servisirali kočnice na tramvaju 516. Gradski saobraćaj, kantonalna javna kompanija koja upravlja tramvajskim saobraćajem u glavnom gradu, nije tražila nikakve tehničke, profesionalne ali ni ekonomske i finansijske sposobnosti kao niti bilo kakvu garanciju na ozbiljnost ponude i dobro urađen posao na tenderu za servisiranje magnetne kočnice za tip tramvaja kakav je u četvrtak iskočio iz šina i usmrtio mladića te teško povrijedio maloljetnu djevojčicu, pokazuju podaci dostupnih na portalu javnih nabavki koje je analizirao Detektor. Ovi podaci pokazuju da je GRAS osim ličnih sposobnosti da je firma registrovana za traženu djelatnost, prestao zahtijevati garancije i sposobnosti ponuđača dok se suočavao sa problemima da pronađe rezervne dijelove za stara vozila ali iz kompanije nisu odgovorili na upit o izostanku uslova koji su uobičajni u sličnim tenderima. GRAS je sa kompanijom Vikler-promet koja se jedina prijavila na tender raspisan u proljeće 2025. godine potpisao ugovor na godinu dana za servisiranje 20 magnetnih kočnica za tip starih čeških tramvaja ČKD K2 za 70.000 maraka. - Nikada prije nisam radio te kočnice, neke druge slične uređaje da - kazao je u pismenom odgovoru direktor Vikler-prometa Edin Nalović nakon što je ranije prekinuo telefonski razgovor sa novinarima Detektora. On tvrdi da je od GRAS-a dobio kočnice ali da “još nije krenuo u realizaciju” tendera. Iz GRAS-a nisu odgovorili na upit da li su poslali kočnice i da li su ih servisirane dobili nazad, kao niti na pitanje da li je servis kočnica već plaćen. Podaci državnih i kantonalnih portala javnih nabavki pokazuju da je Vikler u julu i septembru prošle godine sa GRAS-om potpisao dva ugovora kojima se obavezao servisirati po deset magnetnih kočnica u roku od 30 dana. Nalović nije odgovorio na pitanje da li je njegovoj firmi isplaćen novac za ove usluge niti druga pitanja o servisiranju kočnica u tramvajima. - Servisiraju ih ljudi redovno u garažama [GRAS-a]. Ja se bavim ‘premotavanjem’ a ne servisiranjem kočnica - kazao je Nalović. - Ovo su kočnice za tramvaje Ilidža-Hrasnica - dodao je on. Nigdje u javno dostupnoj dokumentaciji tendera ne navodi se da su kočnice za tramvaje na pruzi koja je još uvijek u izgradnji od Ilidže do Hrasnice. Zabrinjavajuće stanje kočnica na tramvajima Nalović u telefonskom razgovoru nije želio odgovoriti na pitanje da li su kočnice koje servisira njegova firma ugrađivane u tramvaj 516 koji je u četvrtak iskočio iz šina.

- Kakva vam je to priča, molim vas, vi lupate (…) da li znate šta vi pitate. Vi morate poznavati materiju da bi meni postavili pitanje - kazao je Nalović. Na ponovljeno pitanje, on je rekao da to “nije vrlo jednostavno pitanje”. - Nego politički naštimovano, nemoj da me zoveš (…) Nemoj da me uznemiravaš - kazao je Nalović. Iz GRAS-a također nisu odgovorili na pismeni upit Detektora kada su na tramvaju koji je iskočio iz šina servisirane magnetne kočnice i da li su ugrađene one koje su bile na servisu firme Vikler-promet. U telefonskim razgovorima iz GRAS-a su za Detektor objasnili da njihovi serviseri održavaju tramvaje i da prema okvirnom sporazumu koji imaju sa Vikler-prometom po potrebi na osnovu zahtjeva servisera šalju magnetne kočnice na vanjski servis te ih ugrađuju nazad nakon servisa. Potvrdili su, kao i vlasnik kompanije, da je “povučena sva dogovorena količina”. Nedostupni za razgovor Niko iz dijela GRAS-a za održavanje tramvaja nije u petak bio dostupan za razgovor. U telefonskom razgovoru su nezvanično potvrdili da su na sastanku u upravi i da su tu i istražioci. Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta kazao je na konferenciji za medije da su iz predostrožnosti u petak povučeni iz saobraćaja svi stari češki tramvaji. Gostujući u programu televizije Face Sanela Ostojić, vozačica tramvaja, objasnila je da magnetne kočnice pomažu u zaustavljanju tramvaja kada se dese nepredviđene situacije. - Dok su bili mlađi tramvaji imali su strašno jake magnete, pa onda mi to malo magnetima uštopamo dok ga ne ugasimo, resetujemo - kazala je Ostojić objašnjavajući kako rade i koja je važnost magnetnih kočnica.

Ona vjeruje da tramvaj nije mogao dobiti ubrzanje kao na snimku u ispravnom stanju, ali je dodala da u situacijama kada tramvaj struju prima samo za pogon a ne i za kočnicu, nema puno mogućnosti za vozača. - U tim trenucima ni kočnica ništa ne znači. Kad se to desi da ne povuče struju na kočnicu onda ti nemaš kočnicu, to se nije jednom desilo. Dešavalo mi se više puta, to je takav tip tramvaja, čovjek se navikne na to - objasnila je ona zabrinjavajuće stanje tramvaja koji su bili u upotrebi u Sarajevu. Amir Muminović, predsjednik sindikata radnika GRAS-a, nije želio za Detektor govoriti o popravci magnetnih kočnica jer on “ne radi na tramvajima” i “ne može biti adekvatan sagovornik”. Sindikat je ranije u saopštenju podržao kolegu vozača tramvaja. Gostujući nakon nesreće na televiziji FACE, Muminović je objasnio da postoje dnevni, sedmični, tromjesečni i šestomjesečni servisi tramvaja. On je potvrdio da je tramvaj 516 vraćan u remizu zbog “malo lošijih kočnica” i drugih stvari koje su za radnike GRAS-a na ovakvim vozilima uobičajne. - Nabaviti rezervne dijelove u GRAS-u je hronični problem - dodao je on. Izazovi sa nabavkom dijelova Podaci o tenderima ove javne kompanije pokazuju da su neki tenderi za nabavku rezervnih dijelova za vozila morali biti obustavljeni jer se niko na njih nije prijavljivao. Detektor nije mogao potvrditi da li je na tramvaju 516 servisirana magnetna kočnica. Prema podacima portala javnih nabavki, tender koji je dobio Vikler-promet jedini je raspisani tender za servisiranje magnetnih kočnica na tramvajima u posljednjih deset godina. Sudski vještak saobraćajne struke Arnes Hadžiosmanović objašnjava da je magnetna kočnica prva od tri kočnice koje vozač na starim češkim tramvajima koristi. - Magnetna kočnica je prva kočnica kojom vozač reaguje pritiskom na pedalu i ona magnetima koči - objašnjava on i dodaje da je potrebno vrijeme da magnet počne da reaguje. Tramvaji ČKD koje GRAS koristi imaju magnetnu kočnicu, pomoćnu i zadnju ručnu, objašnjava on. - Ne mogu istovremeno sve otkazati - kazao je ovaj vještak. On je imao priliku vidjeti kako u halama izgleda održavanje tramvaja u Sarajevu.

- GRAS sam provjerava tehničku ispravnost, sam nabavlja kočioni mehanizam i sve ostalo vezano za tramvaj (…) Ali poznajući stanje u GRAS-u ne znam da se to radi kako treba - kazao je Hadžiosmanović. Iz GRAS-a su se oglasili samo saopštenjem tvrdeći da za nesreću nije kriv vozač te da pretpostavljaju da je nastupio kvar koji se nije mogao predvidjeti. GRAS godišnje raspiše više tendera za održavanje i servis starih tramvaja. Najveći broj onih za nabavku dijelova dobija firma DRR auto iz Kiseljaka. Direktor kompanije Dragan Grubešić objasnio je da oni prodaju nove dijelove sa garancijom proizvođača koje dalje koriste serviseri GRAS-a. - Koliko znam nisam nikad radio te magnetne kočnice. Mislim da smo to prije par godina tražili - kazao je on. - Ima u Bosni desetak firmi koje proizvode i repariraju te kočione sisteme - dodao je Grubešić. Ostale dijelove za tramvaj nabavlja od svega nekoliko firmi koje ih još proizvode. Priznaje da na tržištu ne postoje svi dijelovi koji su GRAS-u potrebni iako već 15 godina dobavlja dijelove za tramvaje. - Rijetko ko to više proizvodi, ima nekoliko firmi koje smo našli u Češkoj i Rumuniji. Dugo vremena radimo pa smo ušli u to. Ima još nekoliko firmi koje još to rade jer to je već staro - kazao je Grubešić naglašavajući da su oni samo trgovci a da GRAS ima svoje servisere.

U junu prošle godine njegova firma je kao jedini ponuđač dobila godišnji tender vrijedan 43.000 maraka za nabavku kočionih obloga za tramvaje u Sarajevu. Prema podacima državnog portala nabavki do sada je DRR auto isporučio robu u vrijednosti nešto manjoj od 18.000 maraka. U tenderskoj dokumentaciji traženi su bili i dijelovi kočnica za tramvaje tipa ČKD K2 kakav je učestvovao u nesreći. Ni u ovom tenderu kao niti drugim sličnim u posljednjih nekoliko godina koje je pregledao Detektor, GRAS nije tražio garancije niti tehničke kvalifikacije ponuđača. Grubešiću nije poznato da li su ovi dijelovi ugrađivani u tramvaj 516. - Stvarno ne mogu reći, ne znam - odgovorio je na pitanje. Neobična praksa ne tražiti dokaze o sposobnosti Damjan Ožegović iz Transparency Internationala koji godinama prati procedure javnih nabavki u Bosni i Hercegovini objašnjava da tenderi predviđaju da se može zahtijevati sposobnost firmi. - Tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača ugovorni organ može tražiti, a ne mora. Inače jeste praksa, ali treba imati u vidu da je ovo bila nabavka relativno manje vrijednosti - objasnio je Ožegović. GRAS je tokom svog tendera proveo i istraživanje tržišta i poslao dopise u šest firmi. Ova praksa obično se koristi kada se želi povećati broj firmi na tenderu i konkurencija. U konačnici se prijavio samo Vikler-promet. - Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga podrazumijeva spisak izvršenih ugovora, obrazovne i profesionalne kvalifikacije, anagažovano osoblje, tehnička opremljenost i slično. Ovo, kao i ekonomska i finansijska sposobnost, se koristi kao garant da se prijavljuju kvalifikovani ponuđači koji imaju prethodno isto ili slično iskustvo, ali treba imati u vidu da nisu samo ponuđači koji imaju te reference nužno najkvalifikovaniji - dodao je Ožegović. - Nekada je uslov sposobnosti način da se ograniči konkurencija ali opet ne tražiti uopšte [sposobnost] jeste donekle neobično - dodao je on. Za Vikler-promet, koji od drugih institucija i javnih kompanija dobija tendere, servis magnetnih kočnica nije bio prvi od GRAS-a. Još 2019. godine dodijeljen im je tender za viklovanje elektromotora male snage vrijedan oko 90.000 maraka ali je u konačnici isplaćeno tek 9.000 maraka urađenih usluga. Više poslova počeli su dobijati nakon imenovanja Senada Mujagića za direktora. On je imenovan u februaru 2021. za v.d. direktora GRAS-a. Na lokalnim izborima 2024. godine kandidovao se kao član SDP-a za Opštinsko vijeće Ilidže. U maju 2023. Vikler-promet dobio je tender vrijedan 400.000 maraka za viklovanje elektromotora veće snage. Ukupno su dobili tendere vrijedne više od 670.000 maraka od GRAS-a. Većina su okvirni sporazumi pa su isplaćeni konačni iznosi manji od dogovorenih. Od 2018. Vikler-promet je na svim tenderima dobio ugovore vrijedne oko dva miliona maraka od raznih institucija i javnih preduzeća, pokazuju podaci portala javnih nabavki. Vlasnik firme Edin Nalović kaže da se “svi servisi unutar GRAS-a rade uredno i na vrijeme”. - Ovdje je i maloj djeci jasno da se radi o sabotaži finansiranoj iz političkih krugova gubitničke politike - napisao je Nalović u poruci odgovarajući na pitanja Detektora o tenderu za kočnice i dodao “istraga će sve to dokazati”. - Svi servisi unutar GRAS-a su uredni, naročito u posljednje tri-četiri godine. Živi sam svjedok toga - kazao je Nalović. - Vaše insinuacije na moju firmu i te kočnice nemaju blage veze. Vozač ima na raspolaganju mehaniku. Vas bih još jednom zamolio da sačekate istragu, da ne lupetate - kazao je Nalović koji je nekoliko puta ponovio da ga novinari Detektora uznemiravaju. Prosječna starost vozila GRAS-a iznad je prosječne starosti u drugim zemljama okruženja što prema izvještaju o radu kompanije za 2023. godinu “znatno povećava troškove održavanja i troškove energenata te smanjuje pouzdanost vozila”. Dugogodišnji problemi GRAS-a GRAS je godinama u finansijskim problemima i nema dovoljno novca za redovno poslovanje pa kantonalne vlasti moraju da subvencioniraju rad. Ova javna kompanija zaradi 30 ali godišnje potroši više od 50 miliona maraka. Prema tenderskoj dokumentaciji koju su analizirali novinari Detektora, GRAS je u sličnim tenderima 2021. i 2022. godine tražio garancije kroz mjenice te dokazivanje tehničke sposobnosti da je firma stručna za obavljanje poslova. U tenderima povezanim sa održavanjem i dijelovima za tramvaje od 2023. godine takvih uslova nema. U jednom od tendera za rezervne dijelove za trolejbuse iz 2022. godine od ponuđača se traži dokaz “da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.” Vještak Hadžiosmanović bio je iznenađen da GRAS nije tražio bilo kakvu sposobnost firme za servisiranje magnetnih kočnica. - Nemoguće. Mislim, ko će dat bilo kome posao ako nema iskustva na servisiranju, ako govorimo o tramvajima, pa i autobusima - kazao je on. - Treba naravno, treba iskustvo neko da promijeni te magnete - dodao je ovaj vještak. Drugo sarajevsko komunalno preduzeće Rad u nedavno završenom tenderu za servisiranje kamiona traže kao ekonomski uslov od firmi da im račun nije bio blokiran duže od deset dana u kontinuitetu u posljednjih godinu dana. U dijelu o tehničkoj kvalifikaciji Rad traži za tender vrijednosti sedam puta manje od GRAS-ovog za servis kočnica, da firme dostave listu referenci odnosno ranije obavljenih poslova. Također zahtijevaju od ponuđača izjavu da imaju servisnu radionicu i opremu za servisiranje.

Garancija urednog izvršenja ugovora obavezna je u njihovom tenderu. U GRAS-ovim tenderima za servisiranje i dijelove za vozila se uz kategorije ekonomske i finansijske sposobnosti kao i tehničke i profesionalne sposobnosti samo kratko navodi “ne.” Također se ne traže nikakve garancije za ozbiljnost ponude kao niti garancije za uredno izvršenje posla. Ministar saobraćaj Adnan Šteta koji je na kraju svog drugog mandata na mjestu ministra nije bio dostupan za komentar.