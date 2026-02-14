Građani ujedinjeni za Darisa: U 24 sata prikupljeno oko pola miliona KM za liječenje

- Ni najoptimističnije osobe nisu vjerovale da ćemo toliko novca skupiti. Za nešto malo više od 24 sata više od 250.000 eura prikupljeno je za liječenje našeg Darisa, ono što nas je sve oduševilo jeste to da su se svi uključili, nemamo dovoljno riječi zahvalnosti - kazao je Semir Šejtanić, direktor OŠ „Mujaga Komadina“.

Apel za pomoć prije dva dana uputila je mostarska Osnovna škola „Mujaga Komadina“, koju Daris pohađa. Bio je to tih, ali snažan poziv na solidarnost. Kako su naveli iz škole, zbog teške dijagnoze potrebno je prikupiti 248.000 eura do ponedjeljka. Iznos ogroman, rok kratak, a neizvjesnost velika. Ipak, u trenutku kada su se mnogi pitali da li je moguće u tako kratkom vremenu osigurati tolika sredstva, dogodilo se nešto što je nadmašilo sva očekivanja.

Ujedinili su se kako bi pomogli 15-godišnjem Darisu Dizdareviću iz Mostara, kojem je dijagnosticiran karcinom limfnih žlijezda i jednjaka. Za hitno liječenje i operaciju u Njemačkoj potrebno je 248.000 eura, a zahvaljujući brzoj i snažnoj reakciji ljudi velikog srca, u rekordnom roku prikupljeno je oko pola miliona konvertibilnih maraka.

Građani Mostara, ali i širom Bosne i Hercegovina, još jednom su pokazali koliku snagu ima zajedništvo kada je najpotrebnije.

Građani su reagovali munjevito — dijelili su apel, uplaćivali donacije, pokretali i organizovali humanitarne akcije. Podrška je pristizala sa svih strana, a akciji se pridružila i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, organizujući sergiju kako bi se što prije prikupila potrebna sredstva.

- Prikupljen je impozantan, do sada nezapamćen iznos od preko 82 hiljade KM i to je nešto što nas je sve zaista, iznenadilo. Vidjeli smo da postoji jedna velika euforija, ako možemo tu riječ koristiti, jedna pozitivna euforija, naboj, kako na društvenim mrežama, tako i u stvarnosti i vidjeli smo da se cijeli Mostar bez izuzetka uključio u ovu akciju. To govori samo o dobroti ljudi, velikom srcu i želji da se pomogne u nevolji - naglasio je Dino ef. Maksumić, glavni imam Medžlisa IZ Mostar.

Ova humanitarna akcija ujedinila je Mostar na način kakav se rijetko viđa. U istom cilju našli su se i oni koji su na tribinama često na suprotnim stranama — navijači i igrači HŠK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar. Dresovi su se umjesto za bodove nudili na aukcijama, a sportsko rivalstvo ustupilo je mjesto zajedničkoj borbi za jedan mladi život. Podrška je stigla i od kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Solidarnost su pokazali i brojni privatnici, a neki su kompletan dnevni pazar usmjerili upravo za ovu akciju.

- Ovo je Mostar i ne bi trebalo da se oglušimo na ovakve akcije. Ipak je Daris naše dijete, dijete Mostara, a Mostarci su poznati po solidarnosti. Mi smo imali akciju prikupljanja od naših sendviča koje smo prodavali, ljudi su dolazili i pored toga donirali sredstva tako da smo i mi skupili dosta novaca - istakla je Medina Peco.

Putem društvenih mreža oglasio se i federalni premijer, poručivši da će sredstva za operativni zahvat i prateće troškove liječenja biti osigurana iz budžeta Federacije, putem Fonda solidarnosti. Ipak, iznad svake donacije i svake akcije stoji samo jedan cilj.

- Samo molimo Boga dragog da sve ovo što smo radili bude za korist našem Darisu i da se uz Božiju pomoć izliječi i da se čim prije vrati u školske klupe sa svojim jaranima, prijateljima - poručio je na kraju Semir Šejtanić, direktor OŠ „Mujaga Komadina“.

U svega 24 sata prikupljeno je oko pola miliona KM, čime je još jednom potvrđeno da zajedništvo može pomjeriti i granice koje su se činile nedostižnim. Ono što je započelo kao apel jedne škole preraslo je u snažan pokret solidarnosti koji je nadmašio sva očekivanja.