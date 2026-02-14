Predsjednik jevrejske La Benevolencije zgrožen nacističkim skandiranjem: "Ovo uništava društva i vrijeđa sjećanje na žrtve!"

- Ustaško skandiranje i nacistički pozdravi. Bosna i Hercegovina, 2026. Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vrijeđa sjećanje na žrtve. Suočavanje s prošlošću je najmanje što civilizirano društvo može učiniti. Učinimo to za Bosnu i Hercegovinu - poručio je Andrle.

Vladimir Andrle, predsjednik jevrejskog društva La Benevolencija zgrožen je prizorima iz Širokog Brijega gdje su se skandirali nacistički ustaški pozdravi na koncertu pronacističkog muzičara Marka Perkovića Thompsona.

Na njegovu objavu reagovao je i bosanskohercegovački politolog sa američkom adresom Jasmin Mujanović.

- Duboko je uznemirujuće što bosanske vlasti nisu mogle zabraniti ulazak hrvatskom neonacistu Thompsonu u Bosnu i Hercegovinu. Znamo da Thompson i njegovi ustaški obožavatelji uživaju pokroviteljstvo premijera Andreja Plenkovića u Zagrebu - ali to je sramota za Hrvatsku. Bosna i Hercegovina ne može dopustiti njegov uvoz; nikada više - poručio je Mujanović.