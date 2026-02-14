Nikšić poručio Vladi KS da podnese ostavku: Odgovorio mu zastupnik SDP-a - "Daj ba ne s*ri"

Ostavka je posljednja kušnja Trojke, naveo je Nikšić

Samir Avdić. Avaz

A. O.

14.2.2026

Bivši član SDP-a Damir Nikšić na svom Facebooku osvrnuo se na aktuelnu situaciju u gradu Sarajevu sa zaključkom da bi Trojkina Vlada Kantona Sarajevo trebala podnijeti ostavku.

- BITI ILI NE BITI

Prava je ironija sudbine da upravo vlada koja je u proteklim decenijama najviše od svih uložila u obnovu i modernizaciju javnog saobraćaja padne zbog teške nesreće uzrokovane zastarjelim vozilom. Srećom nikada nećemo saznati koliko tragičan bi bio ukupan broj stradalih da nije došlo do obnove voznog parka i generalno javnog prevoza sa Trojkom u protekla dva mandata - neko negdje već reče.

No ako je ovim Trojka dobila priliku da svoje sedmogodišnje djelovanje okonča jednom časnom gestom kao što je podnošenje kolektivne ostavke - onda neka bude tako.

Ostavka je posljednja kušnja Trojke i ovo se može vidjeti kao prilika da se uradi časna i važna stvar: da se uspostavi standard i eventualno postane primjerom odgovornosti, nešto na što će se buduće generacije moći pozvati, na šta će se moći referirati.

U suprotnom niko više nikad neće moći zahtijevati ostavke ni od koga, pa ni same stranke Trojke kada opet jednom budu u opoziciji – naveo je Nikšić, na šta je uslijedio odgovor Samira Avdića, SDP-ovog zastupnika u Skupštini KS.

Objava Nikšića. Screenshot

- Daj ba ne s*ri, evo ovo da smijenimo, ko će!? - poručio mu je Avdić.

- Izvini što mislim - sarkastično mu je odgovorio Nikšić a zatim dodao: "Znaš dobro da centrale najmanje pitaju zastupnike koga će za ministre i direktore postaviti. Postoji 'kadrovska' koja je praktično nezakonita jer potvrđuje 'stranačku berzu rada', zar ne? E upravo zbog toga centrale moraju preuzeti i odgovornost. To je posve logično a ne zajedljivo". 

