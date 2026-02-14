Svečano otvorene obnovljene prostorije Medžlisa Islamske zajednice Rudo

U opštini Rudo danas su svečano otvorene obnovljene prostorije Medžlisa Islamske zajednice.

Svečanosti upriličenoj u okviru obilježavanja 470 godišnjice od osnivanja Rudog, prisustvovali su predstavnici Islamske zajednice BiH i Republike Turske, zvaničnici, imami i brojni gosti.

Specijalni gost bio je Basri Bektaş, muftija opštine Eyup u Istanbulu, koji je naglasio privrženost BiH

- Iako fizički nismo uvijek prisutni u Bosni, ona je uvijek i na svakom mjestu u našim srcima i dušama. Ovu posjetu, zbog toga, smatramo velikom i važnom. Posebno se želim zahvaliti našim domaćinima iz Islamske zajednice, koji su pokazali nevjerovatno gostoprimstvo tokom boravka ovdje. Mislim da ćemo se svi obogatiti na različite načine – izjavio je muftija Bektaş.

Glavni imam Medžlisa IZ Rudo Said ef. Junuz ocijenio je da današnji čin i prisustvo gostiju iz Turske imaju veliki značaj ne samo za Medžlis već lokalnu zajednicu u cjelini.

- Danas je veseo i važan dan za ljude koji ovdje žive. Mnogo ih je došlo da s drugima podijele radost ovog dana. Naravno, ovo je jedan od znakova i dokaza da se Medžlis Islamske zajednice Rudo ponosno bori, da se nismo predali, da se nećemo predati i da ćemo nastaviti, ako Bog da, raditi još više i još predanije – izjavio je ef. Junuz.

Posebna vrijednost ove posjete ogleda se i u činjenici da Ejub Sultan džamija iz Istanbula upravlja vakufima porodice Sokolović u Istanbulu, kao i turbetom hazreti Ejuba el-Ensarija, r.a., što dodatno naglašava duhovnu i historijsku povezanost ovog događaja s bogatom vakufskom i islamskom tradicijom.

- Naš veliki Mehmed-paša Sokolović nas je po ko zna koji put povezao. On je i naš, nas Ruđana, a život je proveo u Turskoj, pa se njegovo ime s ponosom izgovara, kako ovdje, tako i tamo. Drago mi je što je danas s nama delegacija iz Istanbula, svi možemo biti ponosni na to. Također, važno je da ovdje gledamo budućnost naše djece, naših porodica i da idemo naprijed – rekao je načelnik Rudog Dragoljub Bogdanović.

Tokom svečanog programa, istaknuta je važnost obnovljenih prostorija Medžlisa Islamske zajednice Rudo za unapređenje vjerskog, kulturnog i društvenog života u ovoj sredini, kao i značaj zajedničkog rada na očuvanju institucija Islamske zajednice.

Naglašeno je da obnovljeni prostori predstavljaju važan iskorak ka kvalitetnijim uvjetima rada i boljoj komunikaciji s vjernicima i džematskim odborima te izražena nada da će novi ambijent Medžlisa IZ Rudo biti mjesto susreta, saradnje i zajedničkog djelovanja u korist zajednice.

Upućena je zahvalnost svim institucijama, donatorima i pojedincima koji su dali doprinos realizaciji ovog projekta, uz poruku da ovakvi događaji dodatno učvršćuju veze između lokalne zajednice i prijatelja iz inostranstva, te jačaju osjećaj zajedništva i pripadnosti.

Nakon svečanog programa proučen je mevlud te upriličen obilazak Memorijalnog centra odvedenih i ubijenih Bošnjaka Rudog, posjeta Sokolovićima, zatim most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i posjeta MIZ Rogatica.