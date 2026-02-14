Venecuela oslobodila 17 političkih zatvorenika, rodbina traži da se puste svi pritvorenici

ŠTRAJK GLAĐU

Rodbina okupljena ispred zatvora pridružila se štrajku glađu. AP

SRNA

14.2.2026

Venecuela je oslobodila 17 političkih zatvorenika, saopćio je komitet za ljudska prava opozicionog pokreta "Vente Venezuela".

Među oslobođenima je 10 muškaraca i sedam žena iz zatvora "Zona sedam" u Caracasu.

Rodbina okupljena ispred zatvora pridružila se štrajku glađu koji su pokrenuli zatvorenici nakon što je pušteno samo 17 od više od 50 pritvorenika, objavile su grupe za ljudska prava.

Učesnici štrajka zahtijevaju od vlasti da ispune obećanje koje je prošle sedmice dao predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodrigez da će biti oslobođeni svi pritvorenici iz ovog centra.

Venecuela postepeno oslobađa zatvorenike nakon što su američke snage 3. januara uhapsile predsjednika Nicolasa Madura u Caracasu i odvele ga u Sjedinjene Američke Države.

Organizacije za ljudska prava i porodice kažu da je tempo spor i da mu nedostaje transparentnosti.

